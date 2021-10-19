Kolay sütlaç tarifi | Tam kıvamında ölçülü sütlaç tarifi
Pratik sütlaç tarifi | Akşam yemeğinin ardından leziz ve hafif bir tatlı yemek isteyenler sütlaç tariflerine göz atıyor. Peki, sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü 4 kişilik sütlaç tarifi
Tarçınla servis edebileceğiniz damakları şenlendiren bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kolay tam kıvamında sütlaç tarifi
Kolay sütlaç tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 litre su
- 2 çay bardağı pirinç
- 3 yemek kaşığı pirinç unu
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- Toz tarçın
Tam kıvamında ölçülü sütlaç tarifi
Leziz bir sütlaca kim ‘hayır’ diyebilir? Sütlacı hazırlamaya pirinci yıkayarak başlayın.
Ardından bir miktar su ile pirinci ocağa alın.
Pirinçler uzayıp suyu çekene kadar kaynatın, soğuk sütü ekleyin.
1-2 defa karıştırıp, kaynamasını bekleyin.
Bu arada bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı soğuk süt ile ezin.
Tencerede kaynamakta olan sütten 1-2 kepçe alıp kaseye ekleyin.
Pirinç ununu tencereye ekleyin, ara sıra karıştırarak 10 dakika kadar pişirin.
Toz şekeri ilave edip karıştırın ve 1-2 taşım kaynatın.
Sütlacı kaselere paylaştırın.
Sütlacı toz tarçınla süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.