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Kolay sufle tarifi | Çikolatalı sufle nasıl yapılır?

Sufle yoğun lezzeti ve pratik tarifi ile akşam çayının yanında nefis eşlik eden vazgeçilmez tatlılardan biridir. Sadece yirmi dakikanızı ayırarak hazırlayacağınız bu tatlının tadı damağınızda kalacak. Çikolatalı sufle nasıl yapılır? İşte kolay sufle tarifi...

19 Temmuz 2019 Cuma 21:44
Kolay sufle tarifi | Çikolatalı sufle nasıl yapılır?

Sufle yoğun lezzeti ve pratik tarifi ile akşam çayının yanında nefis eşlik eden vazgeçilmez tatlılardan biridir. Sadece yirmi dakikanızı ayırarak hazırlayacağınız bu tatlının tadı damağınızda kalacak. Çikolatalı sufle nasıl yapılır? İşte kolay sufle tarifi...

Malzemeler

3 adet yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
1 tutam tuz
170 gram bitter çikolata
2 yemek kaşığı un
110 gram tereyağı
Göz kararı süslemek için pudra şekeri ve çilek

Hazırlanışı

Muffin kaplarını katı yağ ile yağlayın ve biraz un serpiştirin. Kalıbı sallayarak unun yayılmasını sağlayın. En son kalıbı ters çevirip fazla unun düşmesini sağlayın.

Bitter çikolataları tereyağıyla birlikte benmari usulü eritin.

Başka bir kapta yumurtaları tuz ve şekerle birlikte iyice çırpın. Unu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışıma eritilmiş yağlı bitter çikolatayı yavaş yavaş akıtarak ve aynı zamanda karıştırarak yedirin.

Hazır olan çikolatalı karışımı muffin kalıplarına paylaştırın. 200 derece ısınmış fırında 10 dakika kadar pişirin.

Pişen suflelerin üzerine pudra şekeri serpin. Çilekle süsleyin. Çikolatalı suflenizi hemen servis edin.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:44
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