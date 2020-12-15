Kolay kurabiye tarifi | Perişan kurabiye nasıl yapılır?
Hızlı pratik kurabiye tarifi | Çay saatlerinde damakları çatlata bir tarif arıyorsanız mutlaka perişan kurabiyeyi denemelisiniz. Bu kurabiye hem kolay hem de son derece lezzetli. Peki, perişan kurabiye nasıl yapılır? | Kolay kurabiye tarifi | Ağızda dağılan kurabiye tarifi | Perişan kurabiye gerekli malzemeler
Leziz ve pratik bir tarif arayanlar için şahane bir tavsiyemiz var. Mutfakta saatlerce kalmanıza gerek kalmadan son derece hızlı bir şekilde kurabiye hazırlayabilirsiniz. Peki, kolay kurabiye nasıl yapılır?
Kolay kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 125 gram oda sıcaklığında margarin
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 su bardağından biraz az kuru üzüm
- Aldığı kadar un
Perişan kurabiye nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine margarin ve şekeri alıp güzelce çırpın.
Sıvı yağ ve yumurtayı da ekleyip çırpmayı sürdürün.
Kabartma tozu, tarçın ve unu karışıma yavaş yavaş ekleyin.
Kalan malzemeleri de ekleyip hamuru yoğurun.
Hamurun üzerini streç filmle sarıp yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine şekillendirdiğiniz kurabiyeleri dizin. Şekil vermek için fazlaca uğraşmanıza gerek yok. Adı üzerinde perişan kurabiye. Elinizle bir parça hamuru sıkıp tepsiye bıraksanız yeterli,
Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin.
Afiyet olsun.