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Kadın - Aile Kolay komposto nasıl yapılır? Hazırlayın, hemen servis edin! Öyle bir güzel ki! Meyvelerle yapılan bir başka olur
Kadın - Aile

Kolay komposto nasıl yapılır? Hazırlayın, hemen servis edin! Öyle bir güzel ki! Meyvelerle yapılan bir başka olur

Yeniakit Publisher
2024-05-05 19:39:00 - 2024-05-05 20:04:20
Kolay komposto nasıl yapılır? Hazırlayın, hemen servis edin! Öyle bir güzel ki! Meyvelerle yapılan bir başka olur

Komposto tarifleri kategorisinden, serinleten meyveli karışık komposto tariflerinden en iyisini sizler için seçtik! Mevsimindeki meyvelerle yapılan bir başka olur.

Sağlıklı ve lezzetli komposto tarifi, nasıl yapılır?

Meyvelerle yapılan yemeklerin yanında gönül rahatlığıyla hem kendinize hem de sevdiklerinize servis edebilirsiniz.

Kolay komposto nasıl yapılır?

Malzemeler:

100 g armut
15 adet çilek
150 g elma
150 g şeftali
75 g toz şeker
1 adet tarçın çubuğu
2-3 dal taze nane

Hazırlanışı:
Tüm meyveleri 50 ml suyla, çok karıştırmadan pişirin. Şeker eriyince zevkinize göre 100-150 ml su koyun ve kaynayınca ateşten alıp soğumaya bırakın. Servis ederken tarçın çubuğu ve taze naneyle süsleyebilirsiniz.
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