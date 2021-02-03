Kolay kısır tarifi | Denenmiş kısır tarifi
Kısır nasıl hazırlanır? Beş çaylarının ikram sofralarının olmazsa olmaz lezzetlerinden kısır hazırlamak isteyenler genellikle denenmiş tarifleri araştırıyor. Peki, kısır nasıl yapılır? Kısır için gerekli malzemeler | Tam ölçülü kısır tarifi
Basit kısır tarifi | Leziz bir kısır hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, tam ölçülü kısır tarifi
Kısır tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı ince bulgur
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı salça
- 2 adet limon
- Yarım çay bardağı nar ekşisi
- Tuz
- Pul biber
- 6-7 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet nane
Kısır nasıl yapılır?
Bulguru geniş bir kaseye alın ve üzerine sıcak suyu dökün.
Kasenin üzerini örtün ve bulgurun suyunu çekmesini bekleyin.
Bulgur suyunu çekince kaseye yağ ve salça ekleyip karıştırın.
Tuz, karabiber, pul biber, 2 adet limonun suyu ve nar ekşisini kaseye alıp karıştırın.
Doğradığınız maydanoz, nane ve soğanı karışıma ekleyip karıştırın.
Kısırı limon ve marulla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.