Kolay kek tarifi, nasıl yapılır? Kış keki tarifi

Kolay kek tarifi

Yapımı için malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Arzuya göre limon kabuğu ya da ceviz taneleri

Kolay kek tarifi nasıl yapılır?

Yumurtaları ve toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline gelene kadar çırpın. Süt, yağ ve rendelenmiş limon kabuğunu ya da cevizi de ekledikten sonra çırpma işlemine bir süre daha devam edin. Sonraki aşamada un, kabartma tozu ve vanilyayı hazırladığınız karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri mikserle karıştırmaya devam edin. Kek kalıbı ya da tepsinin tabanını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız harcı dökün ve üzerini bir spatula yardımı ile düzleştirin. Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Son olarak kekinizi dinlendirdikten sonra damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Afiyet oslun.

Diğer tavsiye tarifmiz ise; Kış keki

Kış keki tarifi

Enerji veren kış keki malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı ay çiçek yağı

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı tahin-pekmez

1 rendelenmiş havuç

1 su bardağı iri ezilmiş ceviz

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

Çikolata sosu için:

1,5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı buğday unu

Üzeri için

Hindistan cevizi

Enerji veren kış keki yapılışı

Öncelikle yumurta ve şeker iyice çırpılar daha sonra sırasıyla ay çiçek yağı, süt, havuç, ceviz, tarçın, pekmez-tahin katılarak güzelce çırpılır. Kabartma tozu vanilya ve un elenerek karışıma katılır. Hazır olan kek hamurunu önceden ısıtılmış 180 – 200 derecelik fırına koyun. Kek içini çekene kadar pişirin. Kapamadan önce bıçak veya kürdan ile kontrol edip fırından alarak soğumaya bırakın. Çikolata sosu için malzemeleri bir tencerede iyice karıştırarak ocakta kaynayana kadar pişirin, bir taşım kaynayan sosu da soğumaya alın. Soğuyan sosu kekin üzerine dökün ve Hindistan cevizi de serperek servise hazır hale getirin. Afiyet olsun.