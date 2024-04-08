Kolay ev baklavası tarifi: 15 dakikada hazır pratik bayram baklavası! Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?

Bayramın vazgeçilmez tatlılarından biri olan baklava, lezzeti ve gösterişli görüntüsüyle sofraları süslüyor. Bayram coşkusunu arttırmak ve sevdiklerinize lezzetli bir ikram yapmak için bu tarifi deneyebilirsiniz. İşte hazır yufkadan pratik baklava tarifi...

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte evlerde yapılan en özel tatlılardan biri olan baklava tarifleri araştırılmaya başladı. Hazır yufka kullanarak kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, bayram sofralarınıza lezzet katacak ve sevdiklerinizi mutlu edecek. Peki, prtaik baklava nasıl yapılır, malzemeleri neler?

PRATİK BAKLAVA TARİFİ

MALZEMELER

hazır baklavalık yufka

3 su bardağı dövülmüş ceviz

1.5 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

2 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 vanilya

şerbeti için;

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

1/2 limon

sosu için;

2 yumurta

1 bardak süt

1 bardak şeker

1 vanilya

1 kabartma tozu

yarım su bardağı sıvı yağ

TARİF

Bir yufkayı serin, içerisine dövülmüş cevizi serpin.

Daha sonra yufkanın sağ alt ve sol alt köşesinden tutun. İleriye doğru iterek yufkayı büzün ve kare borcama yerleştirin.

Tüm yufkalara aynı işlemi yapın.

Tatlının üzerine 1 su bardağı zeytinyağı gezdirin.

200 derece fırında 10 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Tatlı pişerken bir yandan sosu için tüm sos malzemelerini karıştırın.

Fırından çıkardığınız tatlının üzerine hazırladığınız sosu dökün.

Tatlıyı tekrar fırına atın ve 6-7 dakika kadar pişirin.

Pişen tatlıya şerbetini dökün.

Pratik baklavanız hazır.

AFİYET OLSUN!