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Kolay baklava nasıl yapılır? | Kolay baklava yapılışı malzemeleri

Türk mutfağının yapması en zor tatlılarından biri olan baklava, Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte yine gündeme geldi. Baklavanın, hazırlanışı ve içeriğinin bölgelere göre değişse de ortak kültürümüz halinde geldi ancak bu enfes lezzet becerinin yanı sıra zaman istiyor. Baklava hamuru açacak vakti olmayanlar ise pratik tariflerin peşinde. Peki, kolay baklava nasıl yapılır? Kolay baklava için gereklş malzemeler nelerdir? İşte kolay baklava tarifi...

31 Mayıs 2019 Cuma 18:41
Kolay baklava nasıl yapılır? | Kolay baklava yapılışı malzemeleri

Türk mutfağının yapması en zor tatlılarından biri olan baklava, Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte yine gündeme geldi. Baklavanın, hazırlanışı ve içeriğinin bölgelere göre değişse de ortak kültürümüz halinde geldi ancak bu enfes lezzet becerinin yanı sıra zaman istiyor. Baklava hamuru açacak vakti olmayanlar ise pratik tariflerin peşinde. Peki, kolay baklava nasıl yapılır? Kolay baklava için gereklş malzemeler nelerdir? İşte kolay baklava tarifi...

Malzemeler

1 paket baklavalık yufka (40 yaprak)

4 su bardağı ceviz içi (çekilmiş)

5 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

Şerbeti İçin:

4 su bardağı su

2 su bardağı şeker

2 damla limonun suyu

Hazırlanışı

Şerbeti için, derin bir sos tenceresine su ve şekeri koyup, şeker eriyene kadar karıştırın.
Şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar bu şekilde kaynatın.
Ocağın altını kısın ve iki damla limonu şerbetin üzerine ekleyin. 1
0 dakika kadar kısık ateşte kıvama gelmesi için bırakın ve daha sonra ocaktan alın.
Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Baklavayı yapacağınız tepsiyi yağlayın.
Tabanına baklavalık yufkadan tek kat dizin.
Toz cevizden her yerine gelecek şekilde serpiştirip, bir kat olacak şekilde baklavalık yufkayı üzerine serin.
Üzerini fırça yardımıyla eritilmiş tereyağ ve sıvı yağ karışımı ile yağlayın ve tekrar yufka serip, bir kat daha ceviz serpiştirin.
Tüm katları bir sıra yağlı baklava, bir sıra ceviz serpiştirilmiş baklava olacak şekilde sırayla dizin.
En üstte koyacağınız son 3 baklavalık yufkaya sadece eritilmiş tereyağı sürün ve üst üste koyun.
Baklava dilimi olacak şekilde bıçak yardımıyla dilimleyin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra baklavanın ilk sıcaklığının biraz geçmesini bekleyin ve soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün.
Baklava şerbetini iyice çektikten sonra servis edin…

 

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:41
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