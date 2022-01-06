Kolajen nedir ve ne işe yarar? Kolajen içeren gıdalar

Kolajen vücutta bulunan en yaygın proteindir. Kolajen üretimini arttıran besinler tükettikçe vücut bu proteini üretir.

C Vitamini

C vitamini hyaluronik asit sentezi için kritik öneme sahiptir. Hyaluronik asit, iyileşme süresini hızlandırmak ve ağrılı eklemleri rahatlatmak için lanse edilmiştir. Yeterli C vitamini seviyeleri olmadan vücudunuz hyaluronik asit içeren gıdalardan tam olarak yararlanamaz.

Araştırmalar, hyaluronik asidin insan vücudundaki kolajen üretimini artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Hyaluronik asit vücutta doğal olarak bulunur, ancak yaşlandıkça azalır. C vitamini ve amino asitler açısından zengin yiyecekler yemek, her ikisi de cilt için önemli olduğu için vücuttaki hyaluronik asit ve kolajen düzeylerini artırabilir.

Kolajen üretimini arttırarak cildi gençleştiren gıdalar

Portakal, kırmızı biber, lahana, Brüksel lahanası, brokoli ve çilek gibi yiyeceklerin tümü C vitamini açısından zengindir. Konsantre hyaluronik asit eczaneden satın alınabilir.

Kolajen nedir?

Kolajen günümüzde cilt sağlığı ile bilinir ancak insan vücudunun tamamı için kolajen çok önemli bir proteindir. İnsan sağlığının hem işlevsel hem de yapısal ihtiyaçlarını karşılar.

Kolajenin faydaları nelerdir?