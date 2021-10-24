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Kadın - Aile Kolajen ne işe yarar?
Kadın - Aile

Kolajen ne işe yarar?

Vücut için olmazsa olmaz bir protein olan kolajenin en önemli etksi cilde ve vücuda esneklik vermektir.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 10:16:00 - 2021-10-24 10:22:09
Kolajen ne işe yarar?

Vücut için olmazsa olmaz bir protein olan kolajenin en önemli etksi cilde ve vücuda esneklik vermektir. Kolajen dokulardaki matriks, hücrelerin arasında bulunan, hücre aralarını dolduran ve onları destekleyen kompleks bir yapıdır, su ve mineralleri tutar.

Kolajenin ne işe yaradığını ve faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Cildin pürüzsüz olmasını sağlar.
  • Cildin yenilenmesini sağlar.
  • Dolaşım sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.
  • Kemikleri güçlendirir.
  • Cildin nem tutma kapasitesini artırır.
  • Saç tellerinin daha sağlıklı olmasını sağlar.
  • Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.
  • Selülit görünümünün azalmasını sağlar.
  • Uyku düzeninin düzelmesini sağlar.
  • Kalp sağlığı için faydalıdır.

Kolajen hangi yiyeceklerde var?

Kemik suyu: Kolajenin en yoğun olduğu yiyeceklerden biri kemik suyudur.

Et, balık ve tavuk: Et ürünleri de kolajen bakımından son derece zenginler.

Kırmızı meyve/sebze: Çilek, elma, kırmızı biber, C vitamini bakımından tavsiye edilir.

Soğan, sarımsak ile birlikte avokado, portakal, greyfurt, salatalık ve havuç gibi yiyeceklerdir.

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