Kolajen hangi besinlerde bulunur? Kolajenin faydaları nelerdir?

Kolajeni genellikle cilt sağlığı söz konusu olduğunda adını duyuyoruz. Aslında insan vücudunun yapı taşı olan proteinlerden biri ve tahmin edebileceğiniz gibi sadece cilde değil saçlardan kemiklere, eklemlerden iç organlarımıza kadar faydalı bir maddedir.

Kolajen, tüm doku ve organlarımızın sağlıklı olmasına ve kalmasına yardımcı olmaktadır. Dokulara kazandırdığı canlılık ve esneklik nedeniyle kolajen, vücudun en önemli ihtiyaçlarından biridir.

Kolajenin faydaları nelerdir?

Kolajen, vücudumuz için en önemli proteinlerden bir tanesidir. Dolayısıyla kolajenin ne işe yaradığı merak edilenler arasında yer alıyor. Kolajenin faydaları şu şekilde;

Kolajen, tüm vücuda sağladığı canlılık ve esneklik sayesinde cilde de esneklik katmaktadır.

Kırışıkların oluşmasını önlerken var olan kırışıklıkların da görünümünü hafifletir.

Aynı şekilde vücutta oluşan çatlaklara da iyi gelmektedir.

Cilt sağlığına olan faydalarının yanı sıra kolajen, vücuttaki yağların azalmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi çeşitli kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski en aza düşer ve var olan sorunların iyileşme sürecine katkıda bulunur.

Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Hem sindirimi düzenlediği hem de yağların azalmasını sağladığı için kilo vermek isteyenlere de yardımcı olduğu bilinmektedir.

Dokulara kazandırdığı canlılık ve esneklik sayesinde bağırsaklara da iyi gelen kolajen, özellikle bağırsaklarda oluşan sorunların daha hızlı onarılmasını sağlar.

Kolajen, karaciğer sağlığında da önemli etkilere sahiptir. Kolajen karaciğeri toksinlerden, bir başka deyişle zararlı ve yabancı maddelerden arındımaktadır.

Kornea üzerinde olumlu etkilerde bulunduğundan göz sağlığı için de olmazsa olmaz maddelerden biri olarak görülmektedir.

Kolajenin kemikleri güçlendirici bit etkisi vardır. Kolajen, vücuttaki kemik yoğunluğunun artmasını sağlar ve kemik sağlığını muhafaza eder.

Eklem ve kaslarda oluşan ağrıların hızla geçmesini sağlamaktadır.

Kolajen hangi besinlerde bulunur?

Kolajenin faydalarını vücudunda hissetmek isteyenler, kolajenin hangi besinlerde bulunduğunu merak ediyor. Vücuttaki kolajenin artmasını sağlayacak besinler tüketebilirsiniz. Peki, bu besinler nelerdir? Kolajen hangi besinlerde bulunur?

İşte kolajen içeren, vücudunuzdaki kolajen miktarının artmasını sağlayacak besinler şu şekilde;

Kemik suyu, balık, kırmızı et ve et ürünleri, üzüm çekirdeği, kırmızı meyveler ve sebzeler (Çilek, pancar vb.), sülfür içeren besinler (Muz, sarımsak, yeşil zeytin, kereviz vb.), soya ve soya ürünleri, A vitamini barındıran besinler (Havuç, ıspanak, şalgam vb.)