Kol üzerine yatarak uyumak ne gibi sorunlara neden olur?

Kol üzerine yatarak uyuma genellikle uyku esnasında bilinçsizce gerçekleşen ancak sabah kolda ağrı ile kendini belli eden bir durumdur. Genel olarak uyku pozisyonundan kaynaklanan bu uyku biçimi, yalnızca kolda değil, vücudun sırt bölgesinde de ağrı ile sonuçlanabilmektedir. Daha sık olarak kolda uyuşma hissi ile uykudan uyanma ya da sorun teşkil eden bir ağrı ile kendini gösterir. Kişi, bu uyuma şeklini alışkanlık haline getirmişse yani durum kronik bir hal almışsa; ağrı, kişinin gündelik hayatını olumsuz etkileyebilir.

KOL AĞRISI NASIL GEÇER?

Uyku pozisyonundan kaynaklanan kol ağrılarında öncelikli ve etkili bir çözüm olarak, uyku pozisyonunun farklılaştırılması işe yarayacaktır. Ancak bu alışkanlığı değiştirmek bir anda gerçekleştirmenin zor olduğu bir durumdur. Uyku halinde vücut, alışkın olduğu pozisyona dönebilir ve buna bağlı olarak da ağrılar devam edebilir. Ağrının gün içinde ve gece de devam etmesine karşı uygulanabilecek bazı öneriler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Ağrı hissinin bulunduğu bölgenin sargı bezi ile sarılarak ısıtılması, uyku boyunca vücut sıcaklığı ile ağrının geçmesine yardımcı olabilmektedir. Sargı bezi, gün içinde de kolda sarılı şekilde kalabilir, uzun vadede ısınan kaslarda ağrı yok olacaktır.

Aynı şekilde, ağrı hissedilen bölgeye dairesel hareketlerle masaj uygulaması yapmak da kan dolaşımını hızlandıran ve ağrının geçmesine yardımcı olabilecek bir uygulamadır.

Vücut esnek değilse ve kişi genel olarak günlük hayatında hareketsiz ise, ağrının geçmesi daha da zor olacaktır. Bundan dolayı basit egzersiz hareketleri sabah ilk uyanıldığında veya gece yatmadan hemen önce yapılırsa kan dolaşımı harekete geçirilebilir.

Uyku esnasında baskı yapabilecek saat, künye, bilezik gibi takıların ve aksesuarların da çıkarılması daha iyi ve sağlıklı bir uyku sürecine yardımcı olacaktır.

Ayrıca her zaman yatılan uyku pozisyonunun tersi yönde yatmak da yatma alışkanlığının değişmesinde etkili olacaktır. Başlangıçta zaman alsa da, zaman içerisinde vücut yeni pozisyona uyum sağlayacaktır.

KOL AĞRISI İÇİN BAZI TAVSİYELER

Kol üzerine yatarak uyuma nedeni ile oluşan kol ağrısının kronik hale gelmemesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan ilki, protein içeren besinlerin bol bol tüketilmesidir. Özellikle süt ve süt ürünleri ile demir zenginliği ile bilinen ıspanak gibi yeşil besinler, ağrıların içten tedavisinde büyük bir rol edinmektedir.

Bunun yanı sıra sigara tüketimi gibi rahatsızlığı tetikleyecek alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durmak gerekir. Spor yapılırken, ağır ekipmanlar yerine, kişiye özel ağırlıklar tercih edilmelidir. Vücudun kaldırabileceğinden fazlasını yapmak ve buna zorlanmak, kol ağrısının şiddetlendirecektir. Uzun süre geçmeyen kol ağrılarında, mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.