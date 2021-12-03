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Kadın - Aile Kol böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Kol böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Böylesine bir lezzetten mahrum kalmayın.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 14:16:00 - 2021-12-03 14:22:21
Kol böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Çıtır çıtır kol böreği çay saatlerinin yıldızı olabilecek bir hamur işidir. İşte kolay tarif

Kol böreği tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 4 adet yufka,
  • 1 baş soğan,
  • 500 g ıspanak,
  • 1 su bardağı lor peyniri veya ezilmiş beyaz peynir,
  • 1 çay bardağı+4 yemek kaşığı sıvı yağ,
  • 1 su bardağı süt,
  • 2 yemek kaşığı yoğurt,
  • 1 yumurta sarısı,
  • Tuz,

Hazırlanışı

Soğanı küçük küçük doğrayıp 4 yemek kaşığı sıvı yağda kavurun. Yıkayıp ince ince kıydığınız ıspanakları da ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Tuzunu ekleyip ateşten alın. Peyniri ekleyip karıştırın. Süt ve yoğurdu karıştırıp iyice çırpın. Yufkanın birini tezgahın üzerine serin.Üzerine kalan sıvı yağın dörtte birini gezdirin.Süt+ yoğurt karışımının dörtte birini de üzerine gezdirin. Ispanaklı harcı da aynı şekilde her yerine gezdirin. Yufkayı rulo şeklinde sarıp altını yağladığınız bir tepsiye dolayarak koyun. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp ortadaki yufkanın etrafına sarın. Yumurta sarısını çırpıp üzerine sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

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