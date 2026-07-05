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Yerel Kokuyu takip ettiler ağaçta asılı erkek cesediyle karşılaştılar
Yerel

Kokuyu takip ettiler ağaçta asılı erkek cesediyle karşılaştılar

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Hatay'da ağaçlık alandan gelen koku üzerine yapılan kontrollerde, incir ağacına asılmış halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Hatay'da ağaçlık alandan gelen koku üzerine yapılan kontrollerde, incir ağacına asılmış halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Ağaçlık alandan gelen kokuyu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede yapılan kontrollerde incir ağacına asılı halde erkek şahıs cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları kontrollerin ardından şahsın cesedi asılı olduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Cansız beden, cenaze aracıyla otopsi için kaldırıldı. Şahsın orta yaşlarda olduğu belirlenirken, kimliği ve kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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