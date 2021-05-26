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Kokuşmuş magazin dünyasında alkolik tacizci rezaleti

TV 8 kanalında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide yer alan oyuncu Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre Kadıköy’de bulunan bir eğlence mekanında tanıştığı kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy’a cinsel saldırıda bulundu. Seda Çakmaksoy’un şikayeti sonrası oyuncu Fatih Koyunoğlu hakkında ‘Cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 15:05:00 - 2021-05-26 15:16:49
Kokuşmuş magazin dünyasında alkolik tacizci rezaleti

TV8 adlı kanalda yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide yer alan oyuncu Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulundu.

Olay günü iddiaya göre Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanına giden oyuncu Fatih Koyunoğlu, aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak istedi. Gürültü sebebiyle konuşamadıklarından dolayı mekandan birlikte ayrılan ikili, yakın yerde bulunan ve ünlü oyuncunun da ortağı olduğu tiyatro binasına gitti.

Tiyatro sohbeti bahane olmuş

Oyuncuyla sohbet etmek isteyen Seda Çakmaksoy, bir süre sonra beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Alkolün de etkisiyle oyuncu Fatih Koyunoğlu, Seda Çakmaksoy'a sarılarak genç kadını öpmeye çalıştı. Genç kadının bu durumu reddederek amacının sadece tiyatro üzerine sohbet etmek olduğunu söylemesi üzerine ünlü oyuncu, genç kadından özür diledi.

Israrla devam etmiş

Bir süre tiyatro üzerine sohbet ettikten sonra oyuncu Fatih Koyunoğlu'nun tekrar genç kadını öpmek istemesi üzerine Seda Çakmaksoy binadan çıkmak istedi. O esnada apartman boşluğuna doğru ilerleyen Seda Çakmaksoy'un yanına gelerek cinsel saldırıda bulunan oyuncu Fatih Koyunoğlu, genç kadının sert tepki vermesi üzerine peşinden giderek genç kadını taciz etmeye devam etti. Bunun üzerine kamera olduğunu söyleyen genç kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Suçlamaları kabul etmedi

Duruşmada müşteki Seda Çakmaksoy, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Fatih Koyunoğlu ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek olay gününden 3 gün sonra müştekinin kendisiyle bir kafede 4 saat boyunca oturup çay içtiğini, iddia edilen olaylar yaşansaydı müştekinin kendisiyle bu şekilde oturmamasının gerektiğini söyledi.

Duruşma sonu mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

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