0553 313 94 23

Kokulu kavun tezgaha çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nde kırlangıç kavunu yetiştiren Akın Tamgacı, büyük talep gören bu ürünün yemek için değil kokusu dolayısıyla tercih edildiğini söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:39
Kokulu kavun tezgaha çıktı

Halk arasında 'acı kavun' olarak bilinen kırlangıç kavunu, İzmir'de tezgahlara çıkarılmaya başlandı. Yaz aylarında toplanan bu kavunun çekirdeğinin aynı, kokusunun farklı olduğunu belirten Tamgacı, "Mardin'de bu kavuna 'şemame' derler. Hem Doğu'da hem de bizim Ege Bölgesi'nde olur. Ben Torbalı'da 1 dönüm ekiyorum. Özdere semt pazarlarında bazen de şehir merkezine getirip satıyorum. Tanesi 2 lira. İnsanların çoğu bilmiyor, merak edip alıyor" dedi.

Kırlangıç kavununun normal kavuna göre biraz daha acı olduğunu dile getiren Tamgacı, "Parlak sarı kabuğu üzerinde zikzaklar oluşturan kırmızı çizgileri ile dikkat çeker. Yetiştirdiğimiz en kokulu kavunlardan biridir, dakikalar içinde koca bir odayı kokusuyla doldurur. Küçük meyvesi ortalama 400 gram ağırlığında, iri bir çiftlik domatesi boyutundadır. Bronşit hastalığına iyi geldiği söyleniyor" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:39
  1. Mardin
  2. Kırlangıç kavunu
  3. acı kavun
  4. İzmir
  5. İzmir'in Torbalı ilçesi
  6. Çapak Mahallesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Konya'da silah fabrikasında yangın
    1. GÜNCELLEME - Konya'da silah..
    2. ATO'dan konkordatoda Avrupa modeli..
    3. Büyükşehirden Kaş’ın grup yollarına..
    4. "Olimpiyatlara gitmek istiyorsak bütün..
    5. Gurmeci Vedat Milor saldırıya uğradı!
    6. İHH'den Afrika'nın 15 köyüne 15 su..
    7. Terenin yararları nelerdir?
    8. Adanaspor'un Bolu kampı
    9. Adanaspor'un Bolu kampı
    10. Aileleri dijital dünyanın..
    11. Adrenalin ve eğlencenin adresi..
    12. Adana'daki "zimmete para geçirme"..
    13. Kilis’te kenevir operasyonu
    14. Silah fabrikasında yangın!
    15. Dikkat çeken uyarı: Bu adet kesinlikle..
    16. Idrissa Gueye PSG'de
    17. Park halindeki araca çarpan sürücü..
    18. Kurban Bayramı için hayvan pazarında..
    19. 25 kişilik kredi dolandırıcılığı..
    20. Gaziantep’te dolmalık biber hasadı..
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması