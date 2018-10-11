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Koku alamazsak ne olur?

KBB Uzmanı Op. Dr. Cemal Gümrü, koku alma duyusunun kaybolması hakkında açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:40
Koku alamazsak ne olur?

Koku almama (anosmi), koku duyusunun kaybolması durumu. Kendiliğinden oluşabileceği gibi bazı sorunlarla bağlantılı gelişebiliyor ve her zaman geçici olmayabiliyor. Kalıcı olması durumunda ise daha büyük bir soruna dönüşüyor çünkü koku alamama genellikle tat alma duyusunu da ortadan kaldırıyor.

KOKU ALAMAYAN TAT DA ALAMAZ

Koku alamama sorununun bahar aylarında daha sık görüldüğünü söyleyen KBB Uzmanı Op. Dr. Cemal Gümrü, koku duyusunun tat alma duyusu ile yakından bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Koku alma duyusunun beslenme ve sağlık üzerindeki etkisine işaret eden Gümrü, “Yiyeceğin kokusunu alamadığınızda muhtemelen tadını almada da sorun yaşarsınız. Bu sorun yeterince yemek yememeye, kilo kaybetmeye ve vücudunuz için ihtiyacınız olan besinleri alamadığınızdan vitamin ve mineral eksiklikleri gibi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir” şeklinde konuştu.

KOKU ALMAMA PSİKOLOJİYİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Koku almamanın ruh halini de etkileyebildiğini aktaran Gümrü, “Gıda, çiçek ve benzeri kokular yaşam sevinci verirken, bu kokuların alınmaması üzgün veya depresif hissetmenize neden olabilir. Koku alma duyusunun eksikliği aynı zamanda yangın nedeniyle oluşan duman veya gaz kaçağı kokusunun alınamaması gibi tehlikeler de yaratabilir” diye konuştu.

DİKKAT, KALICI OLABİLİR!

İnsanlar yaşlandıkça koku veya tat alma duyusunun azaldığını söyleyen, “Ancak koku duyusu eksikliğine genellikle yaralanma ya da bir sağlık sorunu neden olur. Koku almama kısa süreli olabilir ve sağlık sorunu iyileştiğinde azalır ya da bazen kalıcı olabilir” diyen Gümrü, koku almama nedenlerini şöyle sıralıyor:

1. Soğuk algınlığı veya sinüzit.

2. Mevsimsel alerjiler.

3. Sigara içimi.

4. Bazı ilaçlar.

5. Kafa travması.

6. İnme, Alzheimer hastalığı veya tümör gibi bazı beyin sorunları.

KOKU KAYBI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Koku almama teşhisi KBB muayenesi ile tedavi ise nedene yönelik yapılıyor. Koku alma duyusu bir hastalığa bağlıysa tedaviyle birlikte koku duyusu düzelebiliyor. Ancak yaralanma, hastalık veya ameliyat koku sinirlerine zarar verirse, tekrar koku almak mümkün olmayabiliyor. Bazen koku duyusu geri dönse bile öncekinden farklı olabiliyor, bazen de koku alma duyusu kendiliğinden geri dönebiliyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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