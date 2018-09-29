THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Köksal: Galatasaray taraftarı desteğini bizden eksik etmesin

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Köksal: '(Galatasaray taraftarı) Avrupa'nın en büyük takımlarını onların desteği ile yendik ve yenmeye devam edeceğiz'- 'Takımda yerli ve yabancı oyuncular olarak iyi bir kimya oluşturduk'. diye açıklama yaptı

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:20
Köksal: Galatasaray taraftarı desteğini bizden eksik etmesin

Göksenin Köksal, Galatasaray taraftarının sahadaki altıncı adam olduğunu belirterek, "Avrupa'nın en büyük takımlarını onların desteği ile yendik ve yenmeye devam edeceğiz. Yeni sezona ULEB Avrupa Kupası'nda Andorra maçıyla başlayacağız. Galatasaray taraftarı desteğini bizden eksik etmesin. Onlar sayesinde biz daha iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hedeflerinin her zaman üst sıralar olduğunu aktaran 27 yaşındaki oyuncu, "Genç bir takımız ama Galatasaray, adının geçtiği yerde her zaman en büyük başarılar için mücadele eder. Bu sezon ULEB Avrupa Kupası ve Türkiye ligini en yukarıda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Türk oyuncuların oynama şansı daha da arttı"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısının 6'dan 5'e düşürüldüğünün hatırlatılması üzerine Göksenin, "Türk oyuncuların oynama şansı daha da arttı. Türk oyuncuların çalıştığı zaman her yerde oynayabileceğini düşünüyorum. Ben kendimi böyle hazırladım. Neticesinde de çok kaliteli Avrupa Ligi kadrolarında da şans buldum. Takımda yerli ve yabancı oyuncular olarak iyi bir kimya oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Göksenin Köksal, yeni kurulan genç bir ekip olduklarını ve geçen sezondan çok daha farklı bir sezon geçireceklerine inandığını dile getirerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:20
  1. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'nin yerel seçim kampı başladı
    1. MHP'nin yerel seçim kampı başladı
    2. Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik..
    3. Her geçen dakika artıyor! 7.5..
    4. Kırbaç fırtınası Türkiye’ye ne zaman..
    5. Sadece 83 tane kaldı!
    6. ABD'den çarpıcı itiraf! 'Çekiç Güç..
    7. Kadın cinayetlerini neden önleyemiyoruz?
    8. İstanbul Valiliği'nden kuvvetli..
    9. Erdoğan'ın Almanca konuşması büyük..
    10. Hacettepe’deki o papaz kovuldu
    11. ALES/2 sınav sonuçları ne zaman ve..
    12. Dünya kaç yaşındadır?
    13. Cep telefonları kullananlara müjde!..
    14. ALES çıkmış sınav soruları ve ALES..
    15. İşte AK Parti'nin yerel seçimler için..
    16. Beklenen rapor açıklandı: Almanya'yı..
    17. Bakan duyurdu: Sosyal kooperatifçilik..
    18. Emeklilere ekstra zam geliyor! Bin..
    19. Köksal: Galatasaray taraftarı..
    20. Ankara fuhuşun başkenti olmasın!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?