Köklü sayıları bir de böyle dinleyin! "Bu yüzden İsrail kahrolmuyor"
ABD’nin İsrail’e, Türkiye'deki üsler üzerinden destek verildiğinin belirtildiği videoda, “İşte bu yüzden biz, kahrolsun İsrail, dedikçe İsrail kahrolmuyor” ifadesi kullanıldı.
İsrail’in Filistin’deki saldırılarına ilk destek ABD’den geldi. ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, İsrail’in zulmünü meşru müdafaa olarak değerlendirerek büyük bir skandala imza attı.
ABD’nin İsrail’e verdiği destek, akıllara Türkiye’deki üsleri getirdi. ABD’nin Ortadoğu’daki gözü kulağı niteliğindeki üslerin kapatılması ve üsler sayesinde İsrail’e verilen desteğin de son bulması talep edildi.
İsmix TV konuya dair videosu ise gündem oldu. Köklü sayılar üzerinden Türkiye’deki yabancı güçlerin üsleri hakkında değerlendirme yapılan videoda çarpıcı ifadeler kullanıldı. Söz konusu üsler üzerinden ABD’nin İsrail’e destek verildiğinin belirtildiği görüntülerde, “İşte bu yüzden biz, kahrolsun İsrail, dedikçe İsrail kahrolmuyor” ifadesi kullanıldı.