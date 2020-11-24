Köklü Osmanlı mutfağının bilinmeyenleri okuyucuyla buluştu

İSTANBUL (AA) - "Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi" eseri, köklü Osmanlı mutfağının bilinmeyenlerine ışık tutuyor.

VakıfBank Kültür Yayınlarından çıkan eserde, Osmanlı'nın tarih boyunca kendisini sürekli yenilemeyi başaran yemek kültürünü aktarıyor.

Türk mutfağı üzerine önemli çalışmalarıyla bilinen Priscilla Mary Işın imzası taşıyan kitap, görselleriyle de okura renkli bir dünya sunuyor.

Kitapta, 600 yılı aşkın süre boyunca Osmanlı'nın değişen, gelişen ve zamana meydan okuyan yemek kültürü anlatılıyor.

Osmanlı mutfağını besleyen kökler, gıda yasaları, lokantalar ve görgü kuralları gibi konuların yer aldığı eser, yemek kültürü aracılığıyla çok kültürlü Osmanlı Devleti'ndeki yaşama ışık tutuluyor.

- 600'den fazla kaynak, 120 görsel

Işın, Osmanlı mutfağını anlatmaya, temelini oluşturan değişik yeme-içme geleneklerine genel bir bakışla başlarken, konuyla ilgili zengin tarihi örnekleri de sıralıyor ve aşçılardan adabımuaşeret kurallarına kadar birçok detaya yer veriyor.

Arşiv belgelerinden şiirlere kadar, 600'den fazla kaynaktan yararlanarak hazırlanan kitapta 120 görsel bulunuyor.

Önemli bir başucu kaynağı niteliğindeki "Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi", farklı toplumsal kesimlerin birikimleriyle sosyal kimliğin inşasına nasıl katkı sağladıklarının bilgisini de veriyor.