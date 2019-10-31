Köklü Değişim'den 'İslam ve Siyaset' paneli
Köklü Değişim Medya'nın İstanbul'da düzenleyeceği “İslam Siyaset Düşüncesi” başlıklı panel bugün saat 20.00'de Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Köklü Değişim Medya tarafından “İslam Siyaset Düşüncesi” başlıklı İstanbul’da düzenlenecek panelde Araştırmacı-Yazar, Sosyolog Süleyman Uğurlu, Dr. Abdurrahim Şen ve İlahiyatçı Abdullah İmamoğlu birer konuşma yapacak.
“İslam” ve “siyaset” gibi önemli iki başlık etrafında şekillenen sunumların yapılacağı panelde işlenecek konu başlıkları şunlar:
• Batılı Laik Siyaset Karşısında İslam Siyaset Düşüncesinin Gücü
• Müslümanların Siyasi Tecrübeleri ve Başarısızlık Sebepleri
• Sahih Siyasi Proje Nedir ve Nasıl İnşa Edilir?
Hanım izleyiciler için de yer ayrılan panel, 31 Ekim 2019 Perşembe akşamı (bugün) saat 20’de, Kazlıçeşme Kültür Merkezi - Akdeniz Salonu’nda gerçekleştirilecek.