Köklü Değişim'den 'İslam ve Siyaset' paneli

Köklü Değişim Medya tarafından “İslam Siyaset Düşüncesi” başlıklı İstanbul’da düzenlenecek panelde Araştırmacı-Yazar, Sosyolog Süleyman Uğurlu, Dr. Abdurrahim Şen ve İlahiyatçı Abdullah İmamoğlu birer konuşma yapacak.



“İslam” ve “siyaset” gibi önemli iki başlık etrafında şekillenen sunumların yapılacağı panelde işlenecek konu başlıkları şunlar:



• Batılı Laik Siyaset Karşısında İslam Siyaset Düşüncesinin Gücü



• Müslümanların Siyasi Tecrübeleri ve Başarısızlık Sebepleri



• Sahih Siyasi Proje Nedir ve Nasıl İnşa Edilir?



Hanım izleyiciler için de yer ayrılan panel, 31 Ekim 2019 Perşembe akşamı (bugün) saat 20’de, Kazlıçeşme Kültür Merkezi - Akdeniz Salonu’nda gerçekleştirilecek.