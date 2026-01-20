Kök hücreden T hücresi üretildi: Kanser tedavisinde yeni fırsat

Araştırmacıların aktardığına göre, University of British Columbia (UBC) bünyesinde yürütülen çalışmada, insan bağışıklık sisteminin kilit unsurlarından yardımcı T hücreleri ilk kez kontrollü biçimde kök hücrelerden üretildi. Çalışmanın 7 Ocak’ta Cell Stem Cell dergisinde yayımlandığı bildirildi.

Bu hücrelerin üretilememesi, hücresel tedavilerin pahalı kalmasına ve geniş ölçekte uygulanamamasına yol açıyordu. Yeni yöntemle bu engelin aşıldığı aktarıldı.

TEDAVİLER DAHA ERİŞİLEBİLİR OLABİLİR

Araştırmada, kök hücrelerin hangi sinyallerle yardımcı ya da öldürücü T hücrelerine dönüşeceğinin hassas biçimde ayarlanabildiği belirtildi. Bilim insanları, zamanlaması doğru ayarlanan biyolojik sinyaller sayesinde iki hücre tipinin de üretilebildiğini ifade etti.

UBC’den Prof. Peter Zandstra, bu gelişmenin hücresel tedavilerin daha ölçeklenebilir ve uygun maliyetli hale gelmesine katkı sağlayacağını söylediği aktarıldı.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM

Uzmanların değerlendirmesine göre, yardımcı T hücreleri bağışıklık yanıtını yönlendiren temel hücreler arasında yer alıyor. Bu hücrelerin de üretilebilmesi, kök hücre temelli tedavilerin etkinliğini artırabilir.

UBC’den Prof. Megan Levings, iki T hücresi türünün birlikte çalışmasının kanser ve bağışıklık hastalıklarına karşı daha güçlü yanıtlar sağlayabileceğini belirttiği aktarıldı.