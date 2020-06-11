Kök hücre tedavisi minik Resul Hamza'ya "umut" olacak

DÜZCE (AA) - Düzce'de doğuştan kalbi delik olan ve 10 aylıkken geçirdiği ameliyat sonrası serebral palsi (beyin felci) ve epilepsi nedeniyle görme ve hareket yetisi sınırlanan 1,5 yaşındaki Resul Hamza Efes, kök hücre tedavisi olmayı bekliyor.

Sümeyye ve Ferdi Efes çiftinin kalbi delik doğan oğulları Resul Hamza, rahatsızlığının artması üzerine 10 aylıkken kalp ameliyatına alındı.

Ameliyattan sonra yaklaşık bir ay yoğun bakımda tedavi gören Resul Hamza'nın tetkiklerinde serebral palsi ve epilepsi geçirdiği aileye bildirildi.

Doktorlar, tedavi uygulanan Resul Hamza'nın kaybettiği yetilerinin bir kısmının geriye getirebileceğini, bunun için de kök hücre tedavisi gerektiğini söyledi.

Umutlanan aile, sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanlığına ulaştı. Yetkililer, aileyi arayarak kök hücre tedavisi için çalışma başlatılacağını bildirdi.

- "Kök hücre tedavisi bizim için umut"

Anne Sümeyye Efes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan kalbi delik olan ve akciğerine giden damarında darlık bulunan oğlunun geçirdiği ameliyatın ardından bir türlü uyanamadığını söyledi.

Resul Hamza'nın beyni oksijensiz kaldığı için sinir hücrelerinin öldüğünü ve bir ay boyunca solunum cihazına bağlı tedavi gördüğünü belirten Efes, şunları dile getirdi:

"Serebral palsi ve epilepsi tanısı kondu. İki türlü nöbet geçiriyor. Bununla birlikte beyin hasarı da olduğu için epilepsi tanısı da konmuş oldu. Şu anda gözleri görmüyor. Ellerini ve ayaklarını çok az oynatabiliyor. Onun dışında başını tutamıyor. Şu anda bizim için en ağır durum o. Başını tutamadığı için yürüme, emekleme ve diğer bütün işlevleri kayıp durumda. Bu işlevlerini geri kazanabilmesi için başını tutabilmesi gerekiyor. Onun dışında bizim ağır engelli raporumuz var."

Efes, kök hüre tedavisinin kendileri için umut olduğunu söyledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar üzerine Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kendisini aradığını ifade eden Efes, şunları anlattı:

"Beni aradılar. En yakın şekilde takip edeceklerini söylediler. Süreci hızlandıracaklarını söylediler. Orada da bir heyet var. Resul Hamza'nın durumunu değerlendirip durumu kök hücre nakline uygunsa bize yardımcı olacaklarını söylediler. Amacımıza ulaştık. Amacımız sesimizi duyurmaktı. Resul Hamza gibi serebral palsili veya bu tarz rahatsızlığı olanların sesini duyurmaktı. Serebral palsili bütün çocuklara umut olmak istiyoruz.

Oğlumun yeniden yürüdüğü, koştuğu, güldüğü ve gördüğü günleri görmek istiyorum."