Kök hücre bağışının hayat kurtaran gücü

Medipol Sağlık Grubu farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde “Hayat Seninle Güzel” başlıklı panel düzenlendi. Toplumda kök hücre bağışı bilincini artırmayı amaçlayan düzenlenen panelin moderatörlüğünü Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar üstlendi. Panelde, Doç. Dr. Senem Maral, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saffet Beköz, Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Yiğit Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Olgu Erkin Çınar ve İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Amır Hosseın Abedı, kök hücre bağışının klinik uygulamalardaki yeri, donör eşleşme süreçleri ve tedavi başarısına katkılarını anlattı.

“NAKİL, YENİDEN HAYATA UYANIŞ GİBİ”

Miyelofibrozis lösemi tanısıyla yaklaşık iki yıl önce tedaviye başladığını belirten İsmail Hekim, “38 yaşındayım, şu anda çok daha iyiyim. Öncesi zorlu bir süreçti ancak nakil bulunduğu andan itibaren her şey değişti. O haberi almak bambaşka bir mutluluktuk. İki yıl önce kök hücre nakli oldum. Bugün burada karşınızdaysam bunu hocalarıma ve vericime borçluyum. Artık hasta değilim, hepiniz benim için çok değerlisiniz” dedi. Allojenik (donörden) nakil aldığını anlatan Hekim, sürecin kendisinde yarattığı duygusal etkiyi şu sözlerle aktardı: “Birinin size umut olması anlatılmaz bir his. Nakil sürecinde adeta yeniden doğuyorsunuz. Hayata yeniden uyanmak gibi… O değerlerin kademe kademe yükseldiğini görmek mükemmel bir şey. Hayat kurtarmak tarif edilemez bir duygu.” Bağışçılara da teşekkür eden Hekim, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Bir insanın yaşama tutunmasına vesile olmak, sorgulamaya bile gerek olmayan bir iyiliktir. Belki de birinin yeniden doğmasına sebep oluyorsunuz. Bu duygunun tarifi yok.”

KÖK HÜCRE BAĞIŞI HAYAT KURTARIYOR

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar, kök hücre bağışının lösemi ve lenfoma gibi hastalıkların tedavisinde hayati rol oynadığını vurguladı. Prof. Dr. Kaynar, “Kök hücre veya kemik iliği nakli, birçok hastamız için yaşam şansını yeniden kazandıran bir tedavi yöntemidir. Aile içinde uygun verici bulunamadığında, gönüllü bağışçılardan alınan kök hücreler bir başka hastanın hayatını kurtarabiliyor” dedi. Bağış sürecinin oldukça güvenli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaynar, “Vericiler beş gün boyunca hazırlık iğneleriyle değerlendirilir ve ardından kan bağışına benzer bir yöntemle kök hücreler toplanır. Bu işlem, vericiye hiçbir sağlık riski oluşturmaz” ifadelerini kullandı.

“KÖK HÜCRE TOPLAMA KAN BAĞIŞINA BENZER”

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Senem Maral, kök hücre toplama sürecinin güvenli ve basit bir yöntemle gerçekleştirildiğini belirtti. “Kök hücre toplama işlemini iki farklı yolla yapıyoruz. Kök hücreyi kemik iliğinden çıkartarak hazırlayabiliyoruz ancak genellikle dolaşan kandan kök hücre toplamayı tercih ediyoruz” diyen Doç. Dr. Maral, bu yöntemin kan bağışına benzer bir süreç olduğuna dikkat çekti.

SAĞLIK AÇISINDAN RİSKİ YOK

Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saffet Beköz, kök hücre bağışının güvenli bir süreç olduğunu vurguladı. “Donör olmanız için öncelikle kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçmeniz gerekiyor. Bu aşamada uygunluk belirlendikten sonra süreç güvenli şekilde devam ediyor” dedi. Dr. Beköz, “Kök hücre bağışı sonrasında kısa veya uzun vadede herhangi bir rahatsızlık yaşanmamaktadır. Sağlık kaybı söz konusu değildir. Bu nedenle gönül rahatlığıyla bağış yapılabilir” şeklinde konuştu.

GENÇ YAŞLARDA BAĞIŞ DAHA ETKİLİ

Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Yiğit Kaya, kök hücre bağışında gönüllülüğün önemine dikkat çekerek, bağış sürecine dair bilgi verdi. Dr. Kaya, “Kök hücre bağışında en temel kriter, kişinin genel sağlık durumunun uygun olmasıdır. Sağlıklı bir birey olarak bağışçı olduğunuzda, bir başkasının hayatına dokunabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

HER BİR BAĞIŞ YENİ BİR HAYAT

Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Olgu Erkin Çınar, kök hücre bağışının hayati önemine dikkat çekti. “Kök hücre naklinin bir alternatifi yoktur. Bu nakiller çok kısıtlı bir süre içinde yapılmalıdır. Bu nedenle hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Doku uygunluğunu belirleyen yapılar kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için tam eşleşmeyi yakalamak zorlaşıyor. Ancak çok sayıda verici adayı olduğunda uygun eşleşmeyi başarıyla bulabiliriz” dedi.

“NAKİL, HASTALAR İÇİN YENİDEN HAYATA DÖNÜŞ ANLAMINA GELİYOR”

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Amır Hosseın Abedı, “Uzun yıllar yoğun ağrılar çeken hastalarımız, nakil sonrasında sağlığına kavuşuyor. ‘Artık hasta değilsiniz’ demek, onlar için yeni bir hayatın başlangıcı oluyor,” diyen Dr. Abedı, nakil sürecinin hastaların yaşam kalitesini belirgin şekilde artırdığını belirtti.

BAĞIŞDA BİLİNÇLENME ARTIYOR

Avrupa Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Birim Sorumlusu Biyolog Nesrin Gürsul Akdağ, Türkiye’de 10 yıl önce Sağlık Bakanlığı ile Kızılay iş birliğiyle kurulan Kemik İliği Bankası hakkında bilgi verdi. Akdağ, “Amacımız, bilgilendirilmiş kök hücre bağışçısı kazanımını sağlamak. Eşleşme gerçekleştiğinde süreci yürütüp nakil aşamasına getiriyor, bağışçıdan alınan kök hücrelerin hastaya ulaştırılmasını sağlıyoruz” dedi. Akdağ, “Öne Çık, Hayat Kurtar’ sloganıyla herkesi Kızılay’ın mobil ekiplerine ve sabit noktalarına davet ediyoruz. Şu anda bankamızda 1 milyon 200 bini aşkın bağışçı bulunuyor ve bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.