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'Koita'ya olan şey...'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Denizli, Batman Petrolspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta çıkan olaylar ve maçın tatil edilmesiyle ilgili konuştu.

30 Ekim 2018 Salı 21:00
'Koita'ya olan şey...'

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Batman Petrolspor - Kasımpaşa mücadelesinin uzatma dakikalarında 15 yaşındaki lise öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin attığı plastik su şişesinin Kasımpaşalı futbolcu Koita'nın yüzüne gelmesiyle tatil edilen maçın ardından teknik direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. 

Tatil edilen mücadele sonrası Koita'nın da aralarında bulunduğu kamp kadrosuyla birlikte yemek yiyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçın tatil edilmesiyle ilgili, "Bu tür olaylar her stadyumda olabilecek bir olay. Her yerde görülen tatsız olaylardan biri, maalesef bunlar devam ediyor. Bu sadece Batman'a mahsus bir şey değil. Türkiye'de her stadyumda karşılaşılabilir. Batman'da güzel, futbol adına keyifli bir gündü. Böyle bitmeseydi, her şey çok daha güzel olurdu. Koita'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kanama şüphesiyle tedavisi yapıldı ancak sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 21:00
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