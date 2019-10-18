Köftenin içine ne konur? İşte lezzetli köfte harcı tarifi Çocukların yemekten en keyif aldığı yiyeceklerin başında şüphesiz köfte gelir. Yanında patatesle vazgeçilmez bir aparatif hatta öğün olur. Evde köfte harcı hazırlamak isteyenler köftenin içine ne konur sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Köftenin içine ne konur? İşte lezzetli köfte harcı tarifi

Çocukların yemekten en keyif aldığı yiyeceklerin başında şüphesiz köfte gelir. Yanında patatesle vazgeçilmez bir aperatif hatta öğün olur. Evde köfte harcı hazırlamak isteyenler köftenin içine ne konur sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Köftenin içine ne konur? İşte lezzetli köfte harcı tarifi Köftenin içine ne konur? Malzemeler 500 gr dana kıyma 1 adet yumurta 1 adet soğan 2 diş sarımsak Yarım çay bardağı galeta veya ekmek içi 1 tatlı kaşığı domates salçası Yarım demet maydanoz 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı pul biber Yarım çay kaşığı karabiber Yarım çay kaşığı kimyon Yarım çay kaşığı köfte baharatı Tuz Yapılışı Derin bir kaba soğan rendelenir. Üzerine yumurta, ince kıyılmış maydanoz rendelenmiş sarımsak ,baharatlar, tuz, ekmek içi veya galeta unu eklenir. Güzelce yoğrulur. Pürüzsüz bir hale gelince köftemizi yarım saat buzdolabında dinlendirilir. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle sekil verip yapışmaz bir tavada kızartılır.

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