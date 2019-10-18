Köftenin içine ne konur? İşte lezzetli köfte harcı tarifi
Çocukların yemekten en keyif aldığı yiyeceklerin başında şüphesiz köfte gelir. Yanında patatesle vazgeçilmez bir aparatif hatta öğün olur. Evde köfte harcı hazırlamak isteyenler köftenin içine ne konur sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Köftenin içine ne konur? İşte lezzetli köfte harcı tarifi18 Ekim 2019 Cuma 19:02
Çocukların yemekten en keyif aldığı yiyeceklerin başında şüphesiz köfte gelir. Yanında patatesle vazgeçilmez bir aperatif hatta öğün olur. Evde köfte harcı hazırlamak isteyenler köftenin içine ne konur sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Köftenin içine ne konur? İşte lezzetli köfte harcı tarifi
Köftenin içine ne konur?
Malzemeler
500 gr dana kıyma
1 adet yumurta
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı galeta veya ekmek içi
1 tatlı kaşığı domates salçası
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı köfte baharatı
Tuz
Yapılışı
Derin bir kaba soğan rendelenir.
Üzerine yumurta, ince kıyılmış maydanoz rendelenmiş sarımsak ,baharatlar, tuz, ekmek içi veya galeta unu eklenir.
Güzelce yoğrulur.
Pürüzsüz bir hale gelince köftemizi yarım saat buzdolabında dinlendirilir.
Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle sekil verip yapışmaz bir tavada kızartılır.
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