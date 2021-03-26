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Kadın - Aile Köfteli şehriye çorbası tarifi | Köfteli şehriye çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Köfteli şehriye çorbası tarifi | Köfteli şehriye çorbası nasıl yapılır?

Farklı çorba tarifi | Leziz bir çorba için ihtiyacınız olan biraz şehriye biraz kıyma. Peki, şehriye çorbası nasıl yapılır? Şehriyeli köfte çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:38:00 -
Köfteli şehriye çorbası tarifi | Köfteli şehriye çorbası nasıl yapılır?

Akşam yemeği için harika bir çorba tarifiyle karşınızdayız. İşte, köfteli şehriye çorbası tarifi

Köfteli şehriye çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 300 gram kıyma
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 kase tel şehriye
  • Maydanoz
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Tuz

Köfteli şehriye çorbası nasıl yapılır?

Bir kaseye kıyma, maydanoz, baharatları alıp yoğurun.

Ardından misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

Soğanı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurun.

Salçayı ilave edin.

Ardından tencereye 1 litre sıcak su ekleyin.

Köfteleri ekledikten 15 dakika sonda şehriyeyi ilave edin.

Şehriyeler yumuşayınca ocağın altını kapatın.

Afiyet olsun.

Yoğurtlu nohut salatası tarifi
Yoğurtlu nohut salatası tarifi

Kadın - Aile

Yoğurtlu nohut salatası tarifi

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