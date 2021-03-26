Köfteli şehriye çorbası tarifi | Köfteli şehriye çorbası nasıl yapılır?
Farklı çorba tarifi | Leziz bir çorba için ihtiyacınız olan biraz şehriye biraz kıyma. Peki, şehriye çorbası nasıl yapılır? Şehriyeli köfte çorbası tarifi
Akşam yemeği için harika bir çorba tarifiyle karşınızdayız. İşte, köfteli şehriye çorbası tarifi
Köfteli şehriye çorbası tarifi
Malzemeler:
- 300 gram kıyma
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 kase tel şehriye
- Maydanoz
- Kimyon
- Karabiber
- Tuz
Köfteli şehriye çorbası nasıl yapılır?
Bir kaseye kıyma, maydanoz, baharatları alıp yoğurun.
Ardından misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.
Soğanı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurun.
Salçayı ilave edin.
Ardından tencereye 1 litre sıcak su ekleyin.
Köfteleri ekledikten 15 dakika sonda şehriyeyi ilave edin.
Şehriyeler yumuşayınca ocağın altını kapatın.
Afiyet olsun.