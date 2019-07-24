Köftelerin olmazsa olmazı kimyonun sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor!

Kimyon, Asya'da yüzlerce yıldır sağlık için kullanılıyor. Ülkemizde genellikle köfte ve et yemeklerinde kullanılan kimyonu doğru ve dengeli kullandığınızda sağlığınız için son derece yararlı olacaktır.

İşte, kimyonun sağlığa olan faydaları:

Sağlıklı sindirim sistemi

Birçok kişi sindirim sistemi sorunlarından yakınır. Bu sorundan kurtulmak için doğru beslenmek son derece önemli. Bilimsel çalışmalar kimyonun sindirim sistemini düzenlediğini kanıtlamıştır. Bu nedenle kimyonu dilerseniz yoğurtla dilerseniz de çay şeklinde tüketebilirsiniz.

Demir deposu

Demir eksikliği anemisi en çok görülen sağlık sorunları arasında yer alır. Böyle bir sorun yaşamak istemiyorsanız her gün bir çay kaşığı kimyon tüketmeniz yeterli olacak. Çünkü yalnızca bir çay kaşığı kimyon günlük demir ihtiyacının yüzde 20'sini karşılar.

Diyabet tedavisi için önemli

Kimyon düzenli kullanıldığında diyabet tedavisi konusunda yardımcı oluyor.

Metabolizmayı hızlandırır

Ne yaparsanız yapın fazla kilolarınızdan kurtulamıyor musunuz? O zaman günde bir fincan kimyon çayı içmeyi denemenizde fayda var. Çünkü kimyon metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor.

Güçlü bağışıklık sistemi

Kimyon A ve C vitamini yönünden zengin bir baharattır. Bu nedenle kimyon bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Sakinleştirir

Kimyon içerdiği bileşikler sayesinde iyi bir sakinleştirici özelliği gösterir. Heyecanlı veya stres düzeyinizin bir hayli fazla olduğu zamanlarda bir fincan kimyon çayı fazlasıyla işinize yarayacaktır.

Uyku sorununa son

Yapılan araştırmalar yatağa gitmeden önce kimyon tüketiminin kaliteli bir uykunun anahtarı olduğunu belirtiyor.

Kolesterolü düşürür

Kimyon yüksek kolesterolü kontrol etmeye yardımcı hipolipidemik özelliklere sahiptir .

Güçlü kemikler

Bir çay kaşığı kimyon kemiklerin güçlenmesine yardım eder. Çünkü bu şifalı baharat iyi bir kalsiyum deposudur.

Anti-kanser

Yapılan çalışmalar kimyonun anti-kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır.

Kimyon çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 çay kaşığı kimyon

Su ve kimyonu bir cezveye alın.

Çayı kaynamaya bırakın.

Çayınız kaynadığında ocağın altını kapatın.

Cezvenin üzerini de örtün.

Yaklaşık 6-7 dakika sonra çayınızı süzüp içebilirsiniz.

Çayınızı lezzetlendirmek için limon ve bal kullanabilirsiniz.