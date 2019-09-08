0553 313 94 23

Koeman'dan Ryan Babel'e övgü

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Koeman, Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Ryan Babel hakkında konuştu.

08 Eylül 2019 Pazar 20:39
Koeman'dan Ryan Babel'e övgü

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman'dan Ryan Babel açıklamaları geldi. Koeman, Hollanda'nın Almanya'yı 4-2 yendiği maçta ilk 11 başlattığı Galatasaray'ın yıldızı hakkında konuştu.

Ronald Koeman, 32 yaşındaki futbolcu hakkında ''Ryan Babel çok değerli bir oyuncu. Milli takımdaki en tecrübeli oyunculardan birisi. Ajax'ta 17 yaşındayken çok rahatlıkla onu oynatıyordum. Babel, her zaman güvenebileceğiniz bir oyuncu.'' sözlerini kullandı.

''KADROYA NEDEN ALDIĞIM MANTIKLI GÖZÜKÜYOR''

Hollanda'nın genç bir kadrosu olmasına rağmen Babel'in neden oynadığını da anlatan tecrübeli teknik adam, ''Almanya'yı 4-2 yendiğimiz maçtaki performansı da çok değerliydi. O maçtan sonra neden kadroda tercih ettiğim mantıklı gözüküyor.'' dedi. Babel, Hollanda'nın galibiyetinde 1 asistlik performans göstermişti.

Ryan Babel, kariyerinde 57 kez Hollanda A Milli Takımı'nda forma giyerken 8 gol attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:39
  1. MİLLİ TAKIMLAR Haberleri
  2. MİLLİ TAKIMLAR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekerlekli Sandalye'de Avrupa üçüncüsü olduk!
    1. Tekerlekli Sandalye'de Avrupa üçüncüsü..
    2. TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 -..
    3. TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 -..
    4. Samsun’da alt geçit çıkışında otomobil..
    5. TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 -..
    6. Tokat'ın Zile ilçesinde yangında 7..
    7. TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Niğde Anadolu..
    8. 'Sivasspor maçıyla birlikte tekrar üst..
    9. Türkiye Yeni Zelanda maçı ne zaman..
    10. Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı ne..
    11. Formula 1'de zafer Leclerc'in!
    12. Diyarnakır'da belediye araçları,..
    13. Traktör takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
    14. Çavuşoğlu: Kimse bizim..
    15. Cengiz Alğan, dikkatleri o akşama..
    16. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atan..
    17. 13 yaşındaki minik futbolcu derede..
    18. Sinop’ta akıntıya kapılan genci arama..
    19. Beylikdüzü’deki yangın kontrol altına..
    20. Diyarbakır HDP il ve ilçe..
    21. Üniversiteli Miraç'tan kahreden haber
    22. MHP Çamaş İlçe Başkanı vefat etti
    23. 8 aylık bebekten acı haber!
    24. "Türkiye Avrupa'nın göç yükünü de..
    25. Bakan Pakdemirli, Rus yangın söndürme..
    26. A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı
    27. Şengezer: Elimden ne geliyorsa yapacağım
    28. Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı
    29. "Yıldız hemşire"den Diyarbakır'daki..
    30. Robert Prosinecki kimdir? Robert..
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Fehmi Koru, Ali Babacan'ın ittifak yapacağı partiyi açıkladı! Sunucu şaştı kaldı
    Fehmi Koru, Ali Babacan'ın ittifak yapacağı partiyi açıkladı! Sunucu şaştı kaldı
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti