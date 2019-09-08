Koeman'dan Ryan Babel'e övgü

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman'dan Ryan Babel açıklamaları geldi. Koeman, Hollanda'nın Almanya'yı 4-2 yendiği maçta ilk 11 başlattığı Galatasaray'ın yıldızı hakkında konuştu.



Ronald Koeman, 32 yaşındaki futbolcu hakkında ''Ryan Babel çok değerli bir oyuncu. Milli takımdaki en tecrübeli oyunculardan birisi. Ajax'ta 17 yaşındayken çok rahatlıkla onu oynatıyordum. Babel, her zaman güvenebileceğiniz bir oyuncu.'' sözlerini kullandı.



''KADROYA NEDEN ALDIĞIM MANTIKLI GÖZÜKÜYOR''



Hollanda'nın genç bir kadrosu olmasına rağmen Babel'in neden oynadığını da anlatan tecrübeli teknik adam, ''Almanya'yı 4-2 yendiğimiz maçtaki performansı da çok değerliydi. O maçtan sonra neden kadroda tercih ettiğim mantıklı gözüküyor.'' dedi. Babel, Hollanda'nın galibiyetinde 1 asistlik performans göstermişti.



Ryan Babel, kariyerinde 57 kez Hollanda A Milli Takımı'nda forma giyerken 8 gol attı.