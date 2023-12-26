Kodlara dikkat edin, SGK'ya gidin! İşten çıkarılmış olabilirsiniz

İşten çıkış kodu, çalışanın kıdem veya ihbar tazminatı, işsizlik maaşı gibi haklarını alabilmesi bakımından önemli. Örneğin 4 numaralı kod, işverenin haklı bir gerekçe olmadan çalışanı işten çıkarmasıdır. 4 numaralı işten çıkış kodunda çalışan; ihbar ve kıdem tazminatı ile işsizlik ödeneği hakkına sahip olur. 13 ise kadın çalışanların evlenmesi durumunda sahip oldukları işten çıkış haklarını belirler.

Neler yapılması gerekiyor?

İşten çıkış kodunun yanlış girilmesi halinde, işten ayrıldıktan sonraki 10 gün içerisinde çevrim içi ortamda gerekli düzenleme yapılabilir. 10 gün geçtikten sonra ise SGK’ya yazılı olarak başvurulması gerekir. İşten çıkış kodunu öğrenmek isteyen çalışanlar e-Devlet İşten Çıkış Bildirgesi sayfasını kontrol edebilir. İşverenin kodu girmesi yani işten ayrılış bildirgesi yapması durumunda kod görüntülenebilir.

Hangi durumlar ve nasıl tanımlanıyor

İsbank.blog'a göre; 2021 yılına kadar 1 ile 41 arası 39 tane işten çıkış kodu bulunmaktaydı. Bunlardan birisi ise 29 numaralı koddu. 29 numaralı kod; ¨İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" anlamına geliyordu. Bu işten çıkış kodu bazı karışıklıklara yol açtığı için Nisan 2021’de işten çıkış kodlarında değişiklik yapıldı.

29 numaralı kod çıkarıldı, 41 ile 50 arası yeni kodlar eklendi. Yeni işten çıkış kodları ve sağladığı haklar şunlar:

1. Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2. Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

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3. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 4. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

5. Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 8. Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

9. Malulen emeklilik nedeniyle 10. Ölüm 11. İş kazası sonucu ölüm 2. Askerlik 13. Kadın işçinin evlenmesi

14. Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması 15. Toplu işçi çıkarma 16. Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17. İşyerinin kapanması 18. İşin sona ermesi 19. Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.) 20. Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)

21. Statü değişikliği 22. Diğer nedenler

23. İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 24. İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 25. İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 26. Disiplin kurulu kararı ile fesih 27. İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28. İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 30. Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.) 31. Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32. 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih 33. Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34. İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 35. 6495 SK. Nedeniyle devlet memurluğuna geçiş

36. KHK ile işyerinin kapatılması 37. KHK ile kamu görevinden çıkarma 38. Doğum nedeniyle ayrılma 39. 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40. 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış 41. Resen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

42. İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması

43. İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması

44. İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması 45. İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

46. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

47. İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

48. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

49. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

50. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması