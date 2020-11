Kodlama nedir? Kodlama nasıl yapılır?

Kodlama ya da programlama, bir bilgisayar sistemine ya da elektronik devreye işlem yaptırmak için yazılan komut dizisi anlamına gelmektedir. Matematiksel işlemler bütünü olan programlamada bir metin, önceden belirlenmiş simgeler dizisine göre işaretlenerek belirlenir.

Kodlama dilleri nelerdir?

Diller seviyelerine göre ayrılır. Bu dillerin kendi içinde farklı metotları bulunur:

Çok yüksek seviyeli diller: VisualBasic, VB.NET, Acces, Foxpro

Yüksek seviyeli diller: Pascal ,Basic, Fortran

Orta seviyeli diller: C ,C++, C#, Java, ADA

Düşük seviyeli diller: Assembly

Makine dilleri: Bilgisayarın çalışma dilleri 1 ve 0'lardan oluşmaktadır.

Kodlama nasıl yapılır? Nasıl öğrenilir?

Kodlamayı öğrenebilmek için doğru programlardan başlanılması gerekiyor. Temel programlama dilleri olan C, C++ veya Java, kodlama öğrenmeye başlangıç için uygun programlama dilleridir.

Başlangıç seviyesinde kolay ve kısa komutların öğrenilmesi gerekiyor. İlk aşamayı bitirdikten sonra ücretsiz eğitim videoları olan çevrimiçi kursların videolarını izleyerek gelişim sağlanabilir. Kodlama öğrenmede gelişmek için zaman ve çaba gerekiyor.