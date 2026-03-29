Kodesteki şarlatandan pişkin mesajlar! Yolsuz Ekrem Silivri’den hadsizlik saçtı

Halkın parasını bavullarla taşıyan, belediye kadrolarını uçkur ve rüşvet pazarlarına peşkeş çeken CHP zihniyetinin "cezaevi edebiyatı" karnesi yine zayıf kaldı. Silivri Zindanı’ndan Kuşadası’ndaki yandaşlarına seslenen İmamoğlu, sanki yolsuzluktan değil de "fikir suçundan" yatıyormuş gibi bir algı kasmaya yeltendi.

SUÇ DOSYALARI KAPARIK, YÜZLERİ HALA KIZARMIYOR

CHP’li Ömer Günel gibi ismi şaibeli isimlere sahip çıkan Eko, milletin ferasetini hiçe sayarak "hukuki sebep yok" yalanına sarıldı. Oysa bağımsız Türk yargısı; delillerle, belgelerle ve rüşvet çarklarıyla bu kirli yapıyı tasfiye ederken, şarlatan Eko hala "sandık bereketiyle gelecek" diyerek boş hayaller satmaya devam ediyor.

KODES BÜLBÜLÜ KESİLDİ

İstanbul’a çivi çakmayan, şehri iflasın eşiğine getiren ve bugün demir parmaklıklar ardında hesap veren bir ismin; dışarıdaki halka "yiğitlik ve onur" nutukları çekmesi tam bir trajikomedi örneği oldu.

"Bizi yargısız infaz ettiler" diyen İmamoğlu, kendi dönemindeki usulsüzlükleri, patlayan ve CHP’deki metres skandallarını ve otel odası ahlaksızlıklarını unutturabileceğini sanıyor.

İktidarı "kumpas kurmakla" suçlayan İmamoğlu’nun mektubundaki zehirli dil, CHP’nin devlet kurumlarına olan düşmanlığını bir kez daha tescilledi. Adalet ve hürriyetten bahsedenlerin; belediye bütçesini kimlere yedirdiğini, rüşvet paralarıyla hangi "gölge filoları" kurduğu mahkemede yüzüne vurulan dosyalarla ifşa edilmişti.