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Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!

Türkiye’ye karşı yapılan tatbikat gün yüzüne çıktı. Doğu Akdeniz’de 2010 yılından itibaren yapılan tatbikatın ana fikri İsrail. Her şerrin başı olan İsrail ‘Nobel Dina’ adı verilen ve Tevrat’ta intikam manasında olan bu kodla tatbikatı Türkiye üzerinde uyguluyor. Tatbikatı İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ortak düzenliyor. Tatbikatın asıl amacı Türkiye’den gelecek herhangi bir tehlikenin yok edilmesi üzerine senaryolaştırılmış.

03 Temmuz 2018 Salı 00:49
Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!

Doğu Akdeniz’de tehlikeli tatbikat. ‘Nobel Dina’ adı verilen tatbikatın hedefi Türkiye olarak gösteriliyor. Tatbikatın başını ise fitne yuvası olan İsrail çekiyor. Sözde Tevrat’ta geçtiği ve bu sebeple tatbikat yapıldığı belirtiliyor. Tatbikatı ilk olarak İsrail ve ABD, 2010 yılında ortak olarak düzenlerken, Yunanistan’ın da katılmasıyla üç ülke kendi aralarında tatbikat yaparak gemilerin namlularını Türkiye’ye çevirmişti. Aynı tatbikat geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz’de tekrar yapıldı. Bu tatbikatta ise 4. ülke olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi de yer aldı. Tatbikatın ilginç yanı ise yine hedef tahtasında Türkiye’nin olması ve tatbikata katılan askerleri papazların ziyaret edip dua etmesi. Ülkemizin üzerine, Girit ve Doğu Akdeniz’in tamamının da çember daraltma harekâtı olarak hedeflenmiş. Öte yandan Noble Dina Tevrat’ta intikam olarak belirtilirken hedef ülke olarak Türkiye belirlenmiş.

İSRAİL İÇİN, TÜRKİYE POTANSİYEL TEHLİKE

Gazetemize açıklamalarda bulunan Siyaset Bilimci Ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, “Bu tür yakınlaşmayı seçim sürecinde tahmin etmiştik. ABD, Türkiye’ye Münbiç’te bir takım tavizler verdi. Şahsen bunun arkasından bir şeylerin çıkacağını tahmin etmiştim. Amerika seçim sürecinde RezaZarrab’ı öne sürebilirdi bunu yapmadı. Ayrıca İsrail gazetesi olan Heartz’ın Erdoğan’ı desteklemeye yönelik yaptığı haberleri de ortaya koyarsak. Elbette bunların bir bedeli olur. Şimdi bu desteklerinden dolayı seçimi kazandın. Biz de senin ülkenin dibine kadar gelir ve orada seni hedef tahtasına koyar tatbikat yaparız diyorlar. İşte sizden aldıkları taviz de bu olur. Esasen bunu ben bir başlangıç olarak görüyorum. Devamı çok dikkatle izlenmesi gereken bir konu. Öte yandan İsrail’in bu tatbikata öncülük etmesi, NATO’ya girmek isteyen İsrail’i engelleyen kim? Türkiye. Peki, NATO’nun içerisinde bulunan tek Müslüman ülke kim? Türkiye. Bu nedenle İsrail’in Türkiye’ye karşı plan yapması kaçınılmazdı. İlerleyen günlerde her şey daha net anlaşılacaktır” dedi.

AMAÇLARI TÜRKİYE’Yİ ÇEMBERE ALARAK 3 BÖLGEDEN KUŞATMAK

Emekli Tuğgeneral, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Erenel, “Doğu Akdeniz bölgesi stratejik olarak çok önemli bir nokta halindedir. İsrail ve ABD’nin bu bölgeyi kontrolünde tutma çabası Rusya ve Türkiye’nin hareket alanını kısıtlamak içindir. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile bir anlaşmaya oturdu. Bu anlaşma İsrail’in güney kesimine üs kurma girişimiydi. Ve bu konuda Amerika sonuna kadar destek verdi. Nedeni ise 6. Flo’nun Akdeniz’de sürekli dolaşmasını önlemek ve Türkiye’nin doğusunda bir destek olarak planlıyor. Bu sırada İsrail ile Yunanistan arasında son dönemde müthiş yükselen bir dostluk var. Bunun amacı Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı yanlarına alarak Türkiye’yi Ege’den de kuşatmak demektir. Şuan İsrail, Yunanistan’dan bazı kilit adalarda üs kurma girişimi sağladığını biliyorum. İşte bu sebeple amaçları güneyden Rum kesimi ile Doğu kısımda Amerika ve Ege’de kendi üsleriyle adeta Türkiye’yi çembere alma girişimidir. Asıl amaçları Rusya ve Türkiye güçlerini birleştirmesin diye birçok adımlar atılıyor. Bu nedenle yapılan bu tatbikatın hedefi elbette Türkiye olmuştur” şeklinde konuştu.

TATBİKATTA TÜRK HAVA KUVVETLERİ VURULUYOR! KÜRECİK FÜZE KALKANI TÜRKİYE'YE KARŞI DEVREYE GİRİYOR

İsrail’in inancı üzerine ilk olarak Amerika ile başlatılan tatbikat 2018’de iki ülkenin de dahil olmasıyla gerçekleşti. 19–29 Mart tarihleri arasında, Girit Denizi ile Doğu Akdeniz’in geniş deniz bölgesinde gerçekleştirilen “Noble Dina 2018” isimli tatbikata Yunanistan ve Güney Kıbrıs da katıldığını duyurdu. Haravgi Gazetesi’nin haberine göre tatbikatta Girit’teki NATO merkezi ile İsrail’deki limanın kullanıldığı bildiriliyor. Öte yandan bu tatbikatın NATO bilgisi dâhilinde olduğu da gözlerden kaçmıyor. “Noble Dina” Tevrat’ta intikam olarak geçiyor. Yunanistan askeri kaynaklarına göre, tatbikat senaryosu şu şekilde: Kıbrıs Rum Kesimi-İsrail ortak doğalgaz arama platformu, “düşman kuvvet” diye nitelenen Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının saldırısına uğruyor. Bu saldırıyı def etmek için, Kürecik’teki füze kalkanı devreye sokuluyor. Radar, Türk jetlerini izliyor ve ABD gemisindeki füzeler, Türk uçaklarını vuruyor.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 00:49
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Akdeniz
  4. Rusya
  5. Kıbrıs
  6. Yunanistan
  7. Güney Kıbrıs
  8. İsrail
  9. Türk Hava Kuvvetleri
  10. Nobel Dina
  11. NATO
  12. Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  13. Doğu Akdeniz
  14. ABD
  15. Münbiç
  16. Noble Dina 2018
  17. Noble Dina

YORUM YAZ

  • cihadcihad3 sa önce
    he biz boş duruyoz uçakları saldık bi daha gelmeyecekmiş gibi demi aha bizde koralları çalıştırdık gönderdiğiniz ne kadar füze varsa geri iade ettik tabi bu kadarla kalırsa iyi bununla kalmaz israil bizim ığdır ilimiz kadar bi yüzölçüme sahep hani kalkan malkan diyolarya bakın kalkan nasıl deliniyo ve sonrasında gazzenin intikamı tabi bununlada kalmıyo amerika gemileri nasıl kaçacak füzeleri bitti e bizde gemi yok demi hah hah gemiler yokedildi evet sıra güney kıbrız 1974 te yarım kalan işimiz tamamını hayır öyle sürgün mürgün hepsi yokedilecek tabi onlar yokedilirde yunanistan dururmu zaten bitik kalkmış ne işlerle uğraşıyo olum sizi hangi avrupa ülkesi alacak bakalım çünkü yunanistan diye bi toprak olmayacak
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    Ama Biz, Namlularımızı Onlara Çevirirsek Tatbikat Yapmayız Vururuz. Hiç Şüphesiz. O Zaman Görürler İntikamı.
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