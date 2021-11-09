Koç’un ‘Pamuk’una ‘5816’ soruşturması

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Kitaptaki Kolağası Kamil’in “askeri okulu derece ile bitiren”, “ince bıyıklarını yukarı doğru tarayan genç subay”, “İkinci kez evlendiği annesinin kırgın olduğu”, “Postane basıp telgraf sistemine el koymayı başaran”, “Rum bir eczacının amblemini taşıyan komik bir bayrağı sallayarak komutan olan” ve en sonunda da “Cumhurbaşkanı olan” bir karakter olması dikkat çekmişti.

İzmir Barosuna kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Orhan Pamuk’un “Veba Geceleri” isimli kitabında, Mustafa Kemal’e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddia edildi.

Şikayet sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yayınevinin İstanbul’da bulunmasının tespiti ardından dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılıkta ifade veren Orhan Pamuk, M.Kemal’e hakaret etmediğini öne sürdü.

Kanunla tanıştı

Kitapla ilgili daha önce takipsizlik kararı verilen dosyanın Sulh Ceza Hakimliği’nden döndüğü ve savcılığın aynı gerekçeyle yeniden soruşturma başlattığı öğrenildi. Böylelikle, “Olmasaydı olmazdık” reklamları veren Koç grubu ve Ermeni yalanlarını dillendirip Nobel ödülü alan Orhan Pamuk da fikre pranga vuran 5816 sayılı kanunla tanışmış oldu.