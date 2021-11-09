  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Koç’un ‘Pamuk’una ‘5816’ soruşturması
Aktüel

Koç’un ‘Pamuk’una ‘5816’ soruşturması

Yazar Orhan Pamuk’un Koç Holding’e ait Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Veba Geceleri isimli kitabına Mustafa Kemal’e hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kitapta Kolağası Kamil karakteri üzerinden M. Kemal’e ima yoluyla hakaret ettiği gündeme gelmişti.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 17:09:00 -
Koç’un ‘Pamuk’una ‘5816’ soruşturması

HABER MERKEZİ

Kitaptaki Kolağası Kamil’in “askeri okulu derece ile bitiren”, “ince bıyıklarını yukarı doğru tarayan genç subay”, “İkinci kez evlendiği annesinin kırgın olduğu”, “Postane basıp telgraf sistemine el koymayı başaran”, “Rum bir eczacının amblemini taşıyan komik bir bayrağı sallayarak komutan olan” ve en sonunda da “Cumhurbaşkanı olan” bir karakter olması dikkat çekmişti.

İzmir Barosuna kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Orhan Pamuk’un “Veba Geceleri” isimli kitabında, Mustafa Kemal’e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddia edildi.

Şikayet sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yayınevinin İstanbul’da bulunmasının tespiti ardından dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılıkta ifade veren Orhan Pamuk, M.Kemal’e hakaret etmediğini öne sürdü.

Kanunla tanıştı

Kitapla ilgili daha önce takipsizlik kararı verilen dosyanın Sulh Ceza Hakimliği’nden döndüğü ve savcılığın aynı gerekçeyle yeniden soruşturma başlattığı öğrenildi. Böylelikle, “Olmasaydı olmazdık” reklamları veren Koç grubu ve Ermeni yalanlarını dillendirip Nobel ödülü alan Orhan Pamuk da fikre pranga vuran 5816 sayılı kanunla tanışmış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması: Oktay Kaynarca ile görüştüm
Medya

Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması: Oktay Kaynarca ile görüştüm

'Teşkilat' dizisinde rol alan Turgut Tunçalp, ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili konuştu.
Spor Bakanlığı'ndan uzatma kararı
Spor

Spor Bakanlığı'ndan uzatma kararı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvurularını yarın gün sonuna kadar uzattı..
İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi isteniyor! Yargılanmasına başlandı
Gündem

İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi isteniyor! Yargılanmasına başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelmiş geçmiş en vasıfsız belediye başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay