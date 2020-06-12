  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Koçun otomobilde yolculuğu görenleri şaşırttı

Tokat’ta, koçun otomobilin bagajında yolculuğu kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:55:13 -
Koçun otomobilde yolculuğu görenleri şaşırttı

Tokat’ta, koçun otomobilin bagajında yolculuğu kameralara yansıdı.


Tokat çevre yolunda seyir halinde olan bir otomobilin bagajındaki koçu fark edenler cep telefonları ile o anları görüntüledi. Otomobilin arka tarafında dışarıyı izleyerek seyahat eden koç ilginç görüntüler oluşturdu. Satın aldığı koçu bahçesine götürdüğü tahmin edilen vatandaş Tokat-Turhal yolunda yolcuğuna devam etti. Otomobilleri ile seyahat edenler dikkatlerini çektikleri görüntülerin bol bol fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı