0553 313 94 23

Koç’un Bizans aşkı

CHP’nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na lojistik destek veren Koç Holding’in, Bizans kültürünü de hortlatmaya çalıştığı ortaya çıktı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:24
Koç’un Bizans aşkı

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Yunanlıların yere göğe sığdıramadığı CHP’nin şaibeli adayı Ekrem İmamoğlu’na, özel jet tahsis ederek kamuoyunun tepkisini çeken Koç Holding yöneticileri, Bizans’ın köhne mirasına da sahip çıkıyor. Koç Holding’in bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda, yeryüzünün en fitne medeniyetinin propagandasının yapılması hedefleniyor. 24-26 Haziran tarihlerinde Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Stavros Nıarchos Vakfı’nın ortaklaşa düzenleyeceği sempozyumun konusu ise oldukça dikkat çekiyor.

Bizans Anadolu’suymuş!

Bizans Anadolu’su: Mekan ve Topluluklar’ başlığı adı altında gerçekleştirilecek sempozyumun düzenlenme amacı şu sözlerle ifade ediliyor: "Bizans dönemine yönelik, Türkiye’deki bilimsel araştırmaların yaygınlaşması, toplumun Bizans kültür mirasına sahip çıkması için önemli çalışmalarda bulunan Sevgi Gönül anısına düzenleniyor.

Kültürel miras bilincini arttırmak, bu alana yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarına destek olmak” istedikleri de sempozyumun duyuru metninde deklare ediliyor.

Hortlatma çabaları

Toplamda üç gün sürecek sempozyumdaki oturumlar ise mahiyeti itibariyle fecaat taşıyor. Oturumlarda, Anadolu’nun kadim değerleri Bizans ile özdeşleştirmeye çalışılırken, kadim coğrafyamızı Türk İslam medeniyetinin değil, Bizans’ın ihya ettiği mesajının verilmesi hedefleniyor. Sempozyum süresince gerçekleştirilecek, ‘Celaleddin Rumi, Anadolu Hristiyanları ve Yahudileri”, “Tapınağı Yık, Kiliseyi Dik", "Anadolu’nun Kentsel Peyzajının Hristiyanlaşması”, “Surların Ardında ve Kırsalda: Anadolu’daki Bizans Yerleşmelerinin ve Çevrelerinin Yeniden Kurgulanması” isimli oturumlar hem başlıklarıyla hem de mahiyetleri itibariyle dikkat çekiyor.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:24
  1. İstanbul
  2. CHP’nin şaibeli adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Koç Holding
  4. Bizans
  5. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu
  6. Vehbi Koç Vakfı
  7. Koç Üniversitesi Stavros Nıarchos Vakfı
  8. Bizans Anadolu’su: Mekan ve Topluluklar
  9. Bizans kültür mirası
  10. Sevgi Gönül
  11. Anadolu
  12. Türk İslam medeniyeti
  13. Celaleddin Rumi
  14. Anadolu Hristiyanları ve Yahudileri
  15. Tapınağı Yık Kiliseyi Dik
  16. Anadolu’nun Kentsel Peyzajının Hristiyanlaşması
  17. Surların Ardında ve Kırsalda: Anadolu’daki Bizans Yerleşmelerinin ve Çevrelerinin Yeniden Kurgulanması

YORUM YAZ

  • AliAli13 dk önce
    Bizansin torunları bizansa sahip çıkar, alparslanin torunları Turkiye ye sahip çıkar
  • ZiyaZiya15 dk önce
    Yahudi çocuğundan başka ne beklenir

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Doğa harikasıydı, çamur deryasına döndü
  1. Doğa harikasıydı, çamur deryasına döndü
  2. Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke..
  3. İzmir’in aromatik bitkileri Çin’e deva..
  4. Aynı evde yaşayıp farklı dili..
  5. Çocuklarımızı Kur'an ahlakı ile..
  6. Uzungöl değil çamurgöl
  7. Manisa’da başarılı öğrencilere..
  8. Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü
  9. Kırklareli Valiliği ve DeFacto..
  10. Türk antrenör Kazakistan'ı olimpiyat..
  11. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi..
  12. Dışişlerinden Dünya Mülteciler Günü..
  13. Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3..
  14. Şırnak'taki komando taburlarına..
  15. Akhisar Kent Konseyine 12 yeni muhtar..
  16. Kocasinan’da geleceğin ressamları..
  17. 12 kişinin öldüğü tekne faciası ile..
  18. Tekirdağ'da karı koca başlarından..
  19. Genelkurmay çatı davasında karar..
  20. Altındağ’da topyekün denetim
  21. Metruk binada yakalanan şahısların..
  22. Kula’da motosiklet denetimleri..
  23. Çatı davasında 'Fetullah Gülen' detayı!
  24. ALS hastalığı erkeklerde daha çok..
  25. Raylı sistem inşasında İstanbul..
  26. Potada şampiyon belli oluyor
  27. Altındağ’da “Sıfır moloz” dönemi
  28. Yuvadan düşen yavru serçeler için..
  29. Çevreciler Datça kıyılarındaki..
  30. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik..
ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

Günün Karikatürü

20 Haziran 2019
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır