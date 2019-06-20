Koç’un Bizans aşkı

Hakkı Bilir İstanbul

Yunanlıların yere göğe sığdıramadığı CHP’nin şaibeli adayı Ekrem İmamoğlu’na, özel jet tahsis ederek kamuoyunun tepkisini çeken Koç Holding yöneticileri, Bizans’ın köhne mirasına da sahip çıkıyor. Koç Holding’in bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’nda, yeryüzünün en fitne medeniyetinin propagandasının yapılması hedefleniyor. 24-26 Haziran tarihlerinde Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Stavros Nıarchos Vakfı’nın ortaklaşa düzenleyeceği sempozyumun konusu ise oldukça dikkat çekiyor.

Bizans Anadolu’suymuş!

‘Bizans Anadolu’su: Mekan ve Topluluklar’ başlığı adı altında gerçekleştirilecek sempozyumun düzenlenme amacı şu sözlerle ifade ediliyor: "Bizans dönemine yönelik, Türkiye’deki bilimsel araştırmaların yaygınlaşması, toplumun Bizans kültür mirasına sahip çıkması için önemli çalışmalarda bulunan Sevgi Gönül anısına düzenleniyor.”

“Kültürel miras bilincini arttırmak, bu alana yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarına destek olmak” istedikleri de sempozyumun duyuru metninde deklare ediliyor.

Hortlatma çabaları

Toplamda üç gün sürecek sempozyumdaki oturumlar ise mahiyeti itibariyle fecaat taşıyor. Oturumlarda, Anadolu’nun kadim değerleri Bizans ile özdeşleştirmeye çalışılırken, kadim coğrafyamızı Türk İslam medeniyetinin değil, Bizans’ın ihya ettiği mesajının verilmesi hedefleniyor. Sempozyum süresince gerçekleştirilecek, ‘Celaleddin Rumi, Anadolu Hristiyanları ve Yahudileri”, “Tapınağı Yık, Kiliseyi Dik", "Anadolu’nun Kentsel Peyzajının Hristiyanlaşması”, “Surların Ardında ve Kırsalda: Anadolu’daki Bizans Yerleşmelerinin ve Çevrelerinin Yeniden Kurgulanması” isimli oturumlar hem başlıklarıyla hem de mahiyetleri itibariyle dikkat çekiyor.