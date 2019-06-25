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Koçlarla koyun koyuna

Toplam koyun sayısı doğumlardan sonra 95 bine kadar ulaşacak olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 35 bin koyuna törenle 35 bin koç katımı gerçekleştirildi.

25 Haziran 2019 Salı 11:37
Koçlarla koyun koyuna

Toplam koyun sayısı doğumlardan sonra 95 bine kadar ulaşacak olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 35 bin koyuna törenle 35 bin koç katımı gerçekleştirildi.


Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Koyunculuk Şube şefi Bora Sarıçam, İşletmede bu gün itibariyle 75 bin ivesi cinsi koyun varlığı olduğunu, Kasım ayında başlayacak doğumlarda 37 bin kuzunun doğmasının beklendiğini ifade etti. Her yıl Nisan ayından itibaren kırkımların başladığını belirten Sarıçam, "İşletmemiz dünyanın en büyük ivesi cinsi koyun popülâsyonuna sahip, Haziran ayı içerisinde de koç katımı yapılıyor, bu sene 35 bin koyuna koç katımı yapıldı. Buna bağlı olarak önümüzdeki doğumlarda tahmini olarak 37 bin baş kuzu beklemekteyiz. İkizlik oranı daha önceki yıllarda yüzde 16-17 civarında seyrederken, günden güne artış gözlenmektedir. Şuanda ikizlik oranımız yaklaşık olarak yüzde 27 civarındadır. İşletmemizde doğumlar Kasım ayının ortalarında başlar. Aralık ayından itibaren sağıma başlanır. Sağımlar 9 ayrı mevkide bulunan otomatik sağım makineleri ile el değmeden yapılmakta olup elde edilen süt soğutma ve depolama tanklarında +4 C’de soğutulmaktadır ve yıllık ortalama 2 bin 500-3 bin ton koyun sütü üretilerek soğuk olarak satılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde yetiştirilen üstün vasıflı damızlıklar yetiştiricilerimize satılmaktadır" dedi.


Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Koyunculuk Şube Şefi Bora Sarıçam, İşletmede elit sürü çalışmalarının 1987 yılında başlatıldığını, günümüzde ise elit sürü çalışmalarının titizlikle ve aksatılmadan devam ettiğini ifade etti.


Elit sürüye seçilecek olan koyunlarda ikizlik oranı ve süt veriminin göz önüne alındığını aktaran Şef Bora Sarıçam, doğan dişi kuzuların süt verimlerinin babalarından aldığı genlerle mukayese edildiğini kaydetti. Şef Sıraçam, doğan erkek kuzuların seçiminin ise babasının süt aktarım özelliği ve ikizlik oranına göre seçildiğini hatırlatarak, verimleri bakımından mukayese edilen kuzuların yıl içerisinde ivesi ırkının fiziksel özelliklerine uygunluğu bakımından da değerlendirildiğini söyledi. Sarıçam,elit sürülerin ortalama süt verimlerinin ise hayvan başına 160-200 kg arasında değiştiğini, ortalama verimlerinin yükseltilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.


Koç katımı kesilen kurban ve edilen dualarla başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:37
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