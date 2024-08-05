Koçlar 1 haftada eridi! 11 Milyar TL’lik zarar

Türkiye’nin en büyük şirketler grubunu yöneten Koç Ailesi, Türkiye’nin en varlıklı isimlerini bünyesinde barındırıyor. Koç Holding, 123 bine yakın çalışanıyla ve milyarlarca dolarlık portföyüyle dikkat çekerken, aile üyelerinin bireysel yatırımları da büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin en zengin beş isminden üçünün Koç ailesine mensup olduğu biliniyor.

322 MİLYON DOLARLIK BÜYÜK KAYIP

Forbes Dergisinin Türkiye’nin en zengin isimlerini listelediği güncellenmiş milyarderler sıralamasında çarpıcı bir değişiklik görüldü. Koç ailesinin en tanınmış üyelerinden İpek Kıraç, son bir haftada 116 milyon dolar değer kaybı yaşadı. Kıraç’ın serveti, bu düşüşle birlikte 3,4 milyar dolara geriledi. Kıraç, Türkiye’nin en zengin kadını unvanını korurken, ikinci sırada yer aldı.

Kıraç’ın teyzesi Semahat Sevim Arsel, Koç Holding’in en deneyimli isimlerinden biri olarak bu dönemde de ciddi bir kayıp yaşadı. Arsel’in varlıkları, yatırım ve hisse tercihleri sebebiyle bir haftada 111 milyon dolar azalarak 3,3 milyar dolara düştüğü açıklandı.