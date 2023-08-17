Kocatepe Camii'ndeki skandal çekimde CHP detayı!

Ankara'nın sembollerinden Kocatepe Camii'nde yaşanan skandal tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Ezgi Cebeci adındaki yarı çıplak bir model ile yönetmen Bilal Kısa, sanat adı altında dini değerleri aşağıladı. Camide, başörtüsü ve tespihler kullanılarak çekilen skandal görüntülere tepki yağdı.

Soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar büyük infiale sebep olurken şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma açıldı.

Gözaltına alınan şahıslar önceki gün adliyeye getirildi savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne yollandı. Cebeci ve Kısa adli kontrol kararıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılırken şahısların ifadeleri ortaya çıktı.

"Camide görevli kimse görmedik"

İkili ifadelerinde Kocatepe Camii içerisinde yaşanan skandal sonrası yakalanan şahıslar savcılığa verdikleri ifadelerinde, "Mimari yapısını beğendiğimizden dolayı Kocatepe Camiini tercih ettik. Camide görevli kimse görmedik" savunması yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Caminin güvenliğinden CHP yönetimindeki ABB sorumluymuş

Yapılan araştırmada, skandalın altından CHP sorumsuzluğu çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Skandalla gündeme gelen caminin güvenliğinin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan ANFA tarafından sağlandığı öğrenildi.

Sürekli Müslümanlık ve milliyetçilikten dem vurarak algı oyunu yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ekinin liyakatsizliği ve dini değerlere olan saygısı bir defa daha gün yüzüne çıktı.