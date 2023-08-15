Kocatepe Camii'ndeki şerefsizlikte yeni gelişme! 'İdam cezası' detayı bomba

Türkiye'nin göbeği başkent Ankara'da İslami değerler ayaklar altına alındı ve Müslümanlar aşağılık bir provokasyonun içine çekilmeye çalışıldı.

Çankaya'daki Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekimler yapılmasıyla ilgili sözde yönetmen B.K. ile rezil model E.C., Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili TCK'nın 216/3 maddesinde düzenlenen 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda kolluk birimleri tarafından yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen bayan şahsın E.C., söz konusu yayını yapan yönetmenin B.K. olduğu, şüphelilerin Ankara'da ikamet ettiği hususlarının tespit edildiği, şüphelilerin gözaltına alındığı, ikametlerinde arama, suç delillerine el konulması ve CMK m. 134 kapsamında dijital materyallerinde inceleme kararı verildiği ifade edildi.

Salmayın idam edin!

Son dönemlerde kendini bilmezler, İslam'a ve Müslümanlara saldırmayı adet edindi. Devlet kurumlarının İslam düşmanlarına etkisiz cezalar uygulamasını istemeyen vatandaşlar idam çağrısı yaptı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran rezillikle ilgili de tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "İslami değerlere hakaret ve küfre idam cezası verilsin" dedi.

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