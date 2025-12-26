  • İSTANBUL
26 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi
26 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi


Kocasını uykusunda öldürdü: Cinayetin şekli kan dondurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kocasını uykusunda öldürdü: Cinayetin şekli kan dondurdu!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Zeynep Gürsül (44) isimli kadın tartıştığı kocası Sinan Gürsül'ü (53) uykusunda kızgın yağ dökerek öldürdü.

Olay, 15 Ekim tarihinde Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Zeynep Gürsül ile eşi Sinan Gürsül arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra Sinan Gürsül yatak odasına geçerek uyudu.

Zeynep Gürsül ise mutfakta kızdırdığı yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Sinan Gürsül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan Gürsül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü hayatını kaybetti.

ŞİDDET İDDİASI

Olayın ardından Zeynep Gürsül, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını ileri süren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, eşler arasında maktulün alkol alması ve sanığa yönelik adli makamlara yansımamış şiddet eylemleri nedeniyle sorunlar yaşandığı belirtildi.

Olay günü sanığın eve alkollü şekilde gelen eşinin uyumasını beklediği, uyuduğundan emin olduktan sonra mutfağa giderek tencere içerisinde ayçiçek yağını kaynattığı ifade edilen iddianamede, sanığın kızgın yağı uyuyan eşinin vücuduna dökerek öldürdüğü aktarıldı.

Sanığın, suçu işlemeden önce makul süre boyunca maktulün uyumasını bekleyerek eylemi tasarladığı ve canavarca hisle hareket ettiği vurgulanan iddianamede, suçun, eşler arasındaki olay öncesine dayalı şiddet eylemleri ve maktulün alkol düşkünlüğü nedeniyle "haksız tahrik" altında gerçekleştirildiği belirtildi.

18 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, haksız tahrik indirimi uygulanan sanık Zeynep Gürsül'ün "eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

