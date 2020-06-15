  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’ne Gazeteci Mehmet Serbez atandı

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’ne Gazeteci Mehmet Serbez atandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:40:32 -
Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’ne Gazeteci Mehmet Serbez atandı

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’ne Gazeteci Mehmet Serbez atandı.


Gazeteci Mehmet Serbez, bugün itibariyle Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü görevine başladı. 1978 yılında Kayseri’de doğan Mehmet Serbez, 1996 yılında gazetecilik hayatına Anadolu Haber Gazetesi’nde başladı. Yaklaşık 24 yıldır çeşitli gazetelerde muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulunan Serbez, aynı zamanda kentte faaliyet gösteren televizyon kanallarında programcılık yaptı. Gazetecilik alanında katıldığı birçok yarışmada ödüller alan Serbez, en son Anadolu Haber Gazetesi’nde görev yapmaktayken 42 yaşında Kocasinan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü görevine başladı. Gazeteci Yasemin Serbez ile evli olan Mehmet Serbez, 1 çocuk babası.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı