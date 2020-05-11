Koçarlı ilçe pazarında normale dönüş başladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte yeni bir kararla gıda ürünleri dışında satış gerçekleştiren esnafa da kapılarını açtı.

Kovid-19 salgını sebebiyle Pazar yerlerinde yapılan düzenleme ile sadece temel gıda ürünleri satan esnafın satış yapılmasına müsaade ediliyordu. Genelge yayınlanmadan önce örnek bir kararla tedbiri ilk olarak uygulamaya geçiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte yeni bir kararla gıda ürünleri dışında satış gerçekleştiren esnafa da kapılarını açtı.

Bugün kurulan Koçarlı İlçe pazarı, eski düzeni ile vatandaşları karşılarken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Pazarı ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Pazar yerinde alınan tedbirlerden ödün verilmediği, esnaf ve vatandaşların giriş ve çıkışlarının kontrollü olarak gerçekleştiği, Belediye zabıtalarının maske dağıtımını yaptığı Pazar yerinde, Esnaf ve vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada, “Ülke olarak virüs salgınına karşı mücadelede örnek bir çalışmaya imza attık. Başta sağlık Bakanımız olmak üzere, sağlık çalışanlarımızın tüm gücüyle mücadele ettiği bu süreçte bizlerde önlemlerimizi alarak onlara destek verdik. Son günlerde ortaya çıkan tablo bizleri sevindirdi. Normalleşme başladı ancak bu bizleri rehavete sokmamalı herkes kendi tedbirini alarak, bu sürece katkı sağlamalı. Bu normalleşme sürecinde zor günler geçiren esnafımızı bir nebze rahatlatma amacıyla, ilçe pazarımızda eski düzenimize döndük. Ekiplerimizi kontrolleri daha sık tutuyorlar. Vatandaşlarımız ve esnafımıza da rica ediyorum, Sosyal mesafeyi koruyalım, kişisel hijyenimize dikkat edelim ve gerekmedikçe dışarı çıkmayalım, alışverişimizi hızlıca tamamlayıp evlerimize dönelim” dedi.