'Kocanı Nasıl Öldürürsün'ün yazarı Crampton Brophy suçlu bulundu

ABD'de yaşayan 71 yaşındaki aşk romanı yazarı Nancy Crampton Brophy ve 63 yaşındaki Daniel Brophy dışarıdan bakıldığında sıradan, mutlu bir çiftti. Usta bir şef ve yemek eğitmeni olan Daniel Brophy’nin 2018 yılında çalıştığı yerde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi ise ilişkinin sonu oldu. Daniel'in öğretmenlik yaptığı aşçılık okulunda güvenlik kamerası olmadığından polisin yürüttüğü soruşturma ilk etapta oldukça zor koşullarda devam etti, ta ki o güne kadar. Yakınlardaki trafik kameraları incelendiğinde polisler ilginç bir detay yakaladı. Cinayetin işlendiği saatlerde Daniel’in eşi Crampton Brophy'ye ait olan otomobil olay yeri civarındaydı.

İncelemeler Crampton Brophy üzerine yoğunlaştı ve sonunda da 71 yaşındaki kadının kocasını iş yerine kadar takip edip tabancayla vurarak öldürdüğü tespit edildi. Kadının kocasını vurmadan bir süre önce de internetten takip ve tespit edilmesi çok zor olan hayalet silah seti satın aldığı ortaya çıktı.

YILLAR ÖNCE KİTABINI YAZMIŞ

2018'den beri tutuklu bulunan 'Kocanı Nasıl Öldürürsün' adlı yazının ve 'Yanlış Koca' adlı kitabın yazarı Nancy Crampton Brophy'nin ABD'de büyük yankı uyandıran davası ise geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. 12 kişilik jüri heyeti Crampton'yi kocası Daniel Brophy'nin ölümünde ikinci derece cinayetten suçlu buldu. Kararın açıklanmasının ardından Daniel Brophy'nin annesi Karen Brophy, adaletin yerini bulduğunu ve iyi hissettiğini söyledi. Anne Brophy, "Her şey eskisi gibi olduğu için çok ama çok minnettarım. Uzun bir 3,5 yıl oldu" dedi.

Mahkemenin dinlediği isimler arasında Daniel'in aile üyeleri, annesi ve önceki evliliğinden olan oğlu da bulunuyor. Daniel oğlu Nathaniel Stillwater, "Hepimiz bu kaybın yasını tutmaya başlamak için neredeyse 4 yıldır bekliyoruz” şeklinde konuştu ve "Bu sonuç bizim için çok önemli ve anlamlı oldu. Artık babamı her zaman hatırlayabiliriz ve rahat şekilde onun yasını tutmaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Mahkemede Crampton Brophy’nin 2011 yılında yayınladığı 'Kocanı Nasıl Öldürürsün' başlıklı yazısı ise jüri heyetinin uzun süre üzerinde durduğu detaylardan biri oldu. Crampton Brophy 2011 yılında yayınladığı yazıda, "İnsanların ölmesini dilemek, onları gerçekten öldürmekten daha kolay. Duvarlarıma sıçrayan kan ve beyin için endişelenmek istemiyorum ama cinayet hakkında bildiğim tek şey yeteri kadar tahrik edildiğinde her insanın içinde cinayet işleyecek birinin olduğu" ifadelerini kullandı. Davaya bakan hakim ise yazarın bu yazısının yıllar önce kaleme alınmış olduğunu gerekçe göstererek metinde geçen ifadelerin kanıt olarak kullanılmayacağına karar verdi.

NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Savcıların hazırladığı iddianamede Crampton Brophy'nin kocasını öldürmeden aylar önce silah tedarik ettiği ve kocasının ölümünün ardından sigorta parasını aldığına yer verdi. Savcılar, çiftin 'finansal çaresizlik' içinde sıkışıp kaldığını ve yazarın bu sebeple 1.4 milyon dolarlık hayat sigortası ödemesini almak için kocasını öldürdüğünü belirtti. Kıdemli Bölge Savcı Yardımcısı Shawn Overstreet jüri üyelerine Brophy'nin en büyük motivasyonunun açgözlülük olduğunu ve kendince en mükemmel planı uygulayarak kocasını öldürdüğünü söyledi. Ancak Crampton Brophy, kocasını öldürmek için hiçbir nedeni olmadığını ve mali sıkıntılarını emeklilik planlarının bir kısmını nakde çevirerek çözdüklerini söyledi.

Crampton Brophy, savunmasında internetten sipariş ettiği silahı yeni romanı hakkında yaptığı araştırma için aldığını söyledi. Kocası Daniel Brophy’nin öldürüldüğü saatlerde olay yerine yakın bir noktada bulunmasının ise tamamen tesadüf olduğunu iddia etti ve yazıları üzerine çalışmak için bölgede olduğunu söyledi. Kocasını öldürmekten suçlu bulunan kadın hakkındaki hüküm 13 Haziran’da açıklanacak.