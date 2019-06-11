Kocaelisporlu genç halterci, Fiji’den madalyayla döndü Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişenbaşarılı halterci Berfin Altun, Fiji’de düzenlenen şampiyonadan 2 madalya ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişenbaşarılı halterci Berfin Altun, Fiji’de düzenlenen şampiyonadan 2 madalya ile döndü.

Fiji’nin Suva kentinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonasına 47 ülkeden, 248 sporcu katıldı. Önemli şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporûn Milli haltercisi Berfin Altun da katıldı. Mavi beyazlı halterci şampiyonadan bir ikincilik, bir üçüncülük elde etti. 71 kilogramda mücadele eden Kocaeli Kağıtsporlu genç halterci Berfin Altun, koparmada 88 kilo ile 8., silkmede 118 kilo ile 2., toplamda ise 206 kiloluk derecesiyle 3. oldu.

Şampiyona sonunda kazandığı iki madalyanın ardından toplamdaki derecesiyle Gençler Dünya üçüncüsü olan Altun, büyük sevinç yaşadı.

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