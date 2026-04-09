Kocaelispor'da iç transferde çifte imza! Samet ve Muharrem 2027'ye kadar uzattı!
Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Kocaelispor, kadro istikrarını korumak adına önemli bir hamle yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, başarılı futbolcuları Samet Yalçın ve Muharrem Cinan ile nikah tazeleyerek sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Kocaelispor, Samet Yalçın ve Muharrem Cinan'ın sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattı.
Yeşil-siyahlıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile futbolcularımız Samet Yalçın ve Muharrem Cinan arasındaki sözleşmeler, 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.
