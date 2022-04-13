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Spor Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı
Spor

Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 05:58:00 -
Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül ve ekibiyle 2022-2023 sezonu opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la 11 Nisan'da yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Ligde 17. sıradaki Kocaelispor, 33 puanla düşme hattında yer alıyor.

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