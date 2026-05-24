Kocaelispor başkanıyla devam dedi

Süper Lig ekibi Kocaelispor, Seçimli Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Recep Durul yeniden seçildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda divan başkanlığına Muammer Çelik, üyeliklere de Nebi Gönenç, Erçin Bayırlı, Faruk Kurnaz ve Mesut Yılancı getirildi.

Yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesine ilişkin oylama öncesi, salona delegeler dışında kişilerin de alındığının belirtilmesi üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi.

Aranın ardından delegeler, üyelik durumları kontrol edilerek salona alındı. Genel kurulda yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

 

Tek listeyle gidilen kongrede Recep Durul, yeniden başkanlığa seçildi.

Recep Durul başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Ahmet Arık, Burak Gülener, Engin Arat, Erkan Bilgiç, Gürhan Darcan, Haşmet Uçar, İsmail Yaman, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Mert Kavşut, Mustafa Tanrıkulu, Niyazi Şahin Gündoğdu, Ömür Öztürk, Rafet Kırgız, Sefa Ertuğ, Serkan Akpolat, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Zeynel Abidin Akyol.

 

"Kocaelispor'un hedefi her zaman Avrupa'dır"

Recep Durul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genel kurula katılan taraftarlara ve kongre üyelerine teşekkür ederek, seçimin Kocaelispor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Bundan sonraki süreçte de Kocaelispor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirten Durul, "Kocaelispor'un başarısı için tüm şehir olarak, taraftarlar olarak hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun. Kocaelispor'un hedefi her zaman Avrupa'dır, kümede kalmak değildir. Bunun altını çizerek yineliyorum." ifadelerini kullandı.

