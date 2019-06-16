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Kocaeli’nin plajları yaz sezonuna hazır

Akdeniz sahillerini aratmayan Kocaeli’nin ‘Mavi Bayraklı’ plajları deniz sezonuna hazır hale getirildi.

16 Haziran 2019 Pazar 17:25
Kocaeli’nin plajları yaz sezonuna hazır

Akdeniz sahillerini aratmayan Kocaeli’nin ‘Mavi Bayraklı’ plajları deniz sezonuna hazır hale getirildi.


Yaz aylarında bir milyondan fazla tatilci, Kocaeli’nin halk plajlarında gönül rahatlığıyla denizin tadını çıkarıyor. Deniz sezonu için pırıl pırıl bir hale getirilen Kandıra, Karamürsel ve Darıca’daki halk plajları bu yıl da Belde A.Ş. tarafından işletilecek. Kandıra’daki Kefken ve Cebeci bölgelerinde çadır ve karavan yeri de sağlaacak. Karamürsel’de 1, Kandıra’da 5 Mavi Bayraklı plaj hizmet veriyor. Karamürsel Altınkemer ile Kandıra’daki Kerpe, Cebeci ve Bağırganlı, Kumcağız ve Miço Koyu Kadınlar Plajında temiz denizin simgesi olan ‘Mavi Bayraklar’ dalgalanıyor.


Yaz aylarının gelmesiyle deniz mevsimi için Kandıra, Darıca ve Karamürsel’deki plajlarda gerekli tüm tedbirler alındı. Belde A.Ş. bu yaz Kandıra’daki Kerpe, Kefken, Kumcağız, Bağırganlı, Cebeci ve Kovanağzı halk plajlarında 55, Darıca Bayramoğlu halk plajında 5 ve Darıca bayanlar plajında 4, Karamürsel Altınkemer halk plajında ise 3 personelle hizmet verecek. Plajlarda bu yıl da fiyat artışına gidilmedii. Kandıra’da yer alan halk plajındaki otoparklarda araçlardan günlük 10 TL alınacak. Tuvalet ücretinin 1 TL olacağı plajlarda şezlong ve şemsiyelerde ürün başına günlük 10 TL alınacak. Ayrıca takım olarak 1 şemsiye, 2 şezlong kiralanırsa günlük 20 TL alınacak.


Belde A.Ş. geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kandıra Kefken’deki çadır kampında vatandaşlara konaklama imkanı sağlayacak. Vatandaşların kendi çadırlarıyla gelebileceği bu alanda isteyenlere çadır da verilecek. Kandıra Cebeci’deki çadır ve karavan kampında ise vatandaşlar kendi getirecekleri çadırları ve karavanlarıyla konaklama yapabilecek. Kandıra Kefken’deki çadır alanında çadır yeri kiralama ücreti günlük 20 TL olarak belirlendi. Eğer çadırla birlikte kiralanacaksa günlük 40 TL alınacak. Cebeci’de ise çadır yeri 10 TL ve karavan yeri kiralama günlük 20 TL olacak.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:25
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