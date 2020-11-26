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Aktüel Kocaeli'ndeki 3,4 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında iki sanığa da tahliye
Aktüel

Kocaeli'ndeki 3,4 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında iki sanığa da tahliye

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:25:24 -
Kocaeli'ndeki 3,4 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında iki sanığa da tahliye

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde, sahte teminat mektubu verdikleri şirketi 3,4 milyon dolar zarara uğrattıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki firma ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar A.G. ve M.Ö. ise SEGBİS bağlantısı gerçekleştirilemediği için duruşmaya katılamadı.

Duruşmada, müşteki şirket hesapları üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporun dava dosyasına sunulduğu belirtildi.

Şirket avukatı Cahit Çiftçi, bilirkişi raporunda sanıkların ödeme yapmadığı belirtilse de bir kısım alımlar için ödeme yapıldığını kaydetti.

Mağdur şirketin zararının 3,4 milyon dolar olduğunu dile getiren Çiftçi, "Bugünkü rakamlarla 27 milyon 500 bin lira zararımız söz konusudur. Tutuklama şartları halen devam etmektedir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, tanıklar P.T. ve M.T'nin adresinin tespiti için yazılan yazının akıbetinin beklenmesine, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık A.G'nin avukatı, bilirkişi raporunun özensizce hazırlandığını iddia ederek, ibraz edecekleri kayıtlar da dikkate alınarak yeniden hesaplama yapılmasını istedi.

Taraflar arasındaki ilişkinin ticari mahiyette olduğunu bu nedenle sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını savunan müdafi, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

M.Ö'nün avukatı da müvekkilinin suçu işleyecek ekonomik ve kişisel kapasitede olmadığını belirterek, tahliye istedi.

Mahkeme heyeti, tanıklar P.T. ve M.T'nin adresinin tespitine ilişkin yazılan yazının cevabının beklenmesine, sahte olduğu belirtilen ve bankada bulunan teminat mektuplarının gönderilmesine, taraflara aralarındaki ödemelere dair tüm belgeleri sunmak üzere 20 günlük süre verilmesine, tüm belgelerin dikkate alınarak yeniden bilirkişi raporunun düzenlenmesine hükmetti.

Tutuklu kaldıkları süre, mevcut delil durumu ve suçla ilgili infaz düzenlemelerini dikkate alarak , sanıkları tahliye eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, A.G. ve M.Ö'nün eylem ve fikir birliği içerisinde sahte olarak hazırladıkları teminat mektuplarını müşteki şirkete vererek karşılığında 4 bin 500 ton rulo sac malzemesi aldıkları belirtiliyor.

Yaşanan dolandırıcılık olayı neticesinde mağdur şirketin 3,4 milyon dolar zarar ettiği kaydedilen iddianamede, sanıkların bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanarak dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.


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